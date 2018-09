Uhrenhersteller Raymond Weil bleibt „Baselword“ ebenfalls fern

Genf (awp) - Der Uhrenhersteller Raymond Weil wird an der Uhrenmesse "Baselworld" im Jahr 2019 ebenfalls nicht vertreten sein. Die Ankündigung des Uhrenkonzerns Swatch, an der vom Messebetreiber MCH ausgerichteten Baselworld nicht teilzunehmen, habe die Absicht des Unternehmens noch verstärkt, sagte Raymond Weil-Chef Elie Bernheim in einem Gespräch mit "Le Temps" (Ausgabe Mittwoch).

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten