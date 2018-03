Uhrenexporte mit starkem Anstieg im Februar – grösste Märkte treiben Nachfrage

Biel (awp) - Die Schweizer Uhrenexporte sind nach dem deutlichem Plus zum Jahresbeginn auch im Februar prozentual zweistellig gewachsen. Das Exportvolumen stieg gegenüber dem Vorjahresmonat nominal um 12,9% auf 1,69 Mrd CHF, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH in der Mitteilung vom Dienstag schreibt. Dabei profitieren die Hersteller von Uhren von der starken Entwicklung in China, Hongkong und auch den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten