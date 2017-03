Uhren-Schwergewicht Fossil verstärkt Fokus auf vernetzte Uhren

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

BASEL (dpa-AFX) - Es ist ein Zeichen für den Vormarsch vernetzter Uhren in den Massenmarkt: Alle Männer-Modelle der Marke "Michael Kors" werden künftig einen Chip oder einen Touchscreen haben.



Dazu gehören unter anderem Hybrid-Uhren, die zwar ein Zifferblatt mit klassischen Zeigern haben, aber zum Beispiel Schritte zählen oder einen Knopf zum auslösen der Smartphone-Kamera haben, sagte Michael-Kors-Chef John Idol am Donnerstag am Rande der Uhrenmesse Baselworld. "In einem Jahr wird Michael Kors die zweitgrößte Smartwatch-Marke in der Welt sein", verkündete er und stellte damit die aktuelle Marktführerschaft der Apple Watch nicht in Frage.