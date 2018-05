Die Uhr tickt: Gespräche zum US-Handelsstreit in Paris

PARIS (dpa-AFX) - Im Zollstreit mit den USA suchen Deutschland und die Europäische Union kurz vor dem Ablauf der amerikanischen Frist weiter das Gespräch.



Am Rande einer OECD-Konferenz in Paris will EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Mittwoch mit US-Handelsminister Wilbur Ross zusammentreffen. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt während des zweitägigen Ministertreffens bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) "intensive Gespräche" an.

Die Vereinigten Staaten haben EU-Unternehmen bis zu diesem Freitag (1. Juni) von den im März eingeführten Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Die Europäer fordern von US-Präsident Donald Trump eine dauerhafte Ausnahme. Andernfalls drohen sie mit Vergeltungszöllen auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder oder Jeans.

Altmaier hatte am Montag mit Blick auf die Gespräche in Paris von einer "entscheidenden Woche" gesprochen. Ziel sei ein "Deal" im Interesse beider Seiten. Aus deutscher Sicht müsse ein Handelskonflikt vermieden werden, weil darunter die Bürger sowohl in Europa als auch in den USA leiden würden./sku/DP/nas