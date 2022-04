Ugreen Launches New HiTune X6 ANC Earbuds

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Hongkong (ots/PRNewswire) -Ugreen, ein weltweit führender Anbieter von Elektronikzubehör, kündigt die Veröffentlichung der HiTune X6 ANC-Kopfhörer an. Ziel des X6 ist es, ein qualitativ hochwertiges Hörerlebnis für alle zu ermöglichen.HiTune-QualitätZiel von Ugreen bei den HiTune-Ohrhörern ist es, ein hochwertiges Hörerlebnis zu einem Preis zu bieten, den sich auch der Normalverbraucher leisten kann. Das HiTune Acoustics Lab hat intensiv an der Verwirklichung dieses Ziels gearbeitet. Das einzigartige SuperBass-Abstimmungssystem des HiTune-Teams liefert tiefe Bässe für Pop-Musik, während die Mitten und Höhen für andere Musikgenres und Podcasts erhalten bleiben.Hauptmerkmale des X6Die X6 sind mit 10 mm diamantartigen Kohlenstofftreibern ausgestattet, die härter und langlebiger sind als herkömmliche Metalltreiber.Bei dem X6 handelt es sich um das erste Paar HiTune-Kopfhörer mit hybrider Geräuschunterdrückung.Das Acoustics-Lab-Team hat das System von Grund auf neu entwickelt. Die ANC-Technologie in den X6-Kopfhörern kann Umgebungsgeräusche um bis zu 35 dB reduzieren.Zusätzlich verfügen die HiTune X6-Ohrhörer über Bluetooth 5.1. Der Akku hält 7 Stunden und der Gaming-Modus bietet eine geringe Audio-Latenzzeit von 50 Millisekunden.VerfügbarkeitDie X6-Kopfhörer sind derzeit in den USA (https://www.amazon.com/UGREEN-Cancelling-Bluetooth-Earphones-Immersive/dp/B09B9KCJTS/ref=sr_1_1_sspa?crid=1T9PPXZGLHX1E&keywords=x6+ugreen&qid=1644373739&sprefix=x6+ugreen%2Caps%2C270&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE3Nkc4TjE4RkhSTyZlbmNyeXB0ZWRJZD1BMDYxNTU1OUdBQ00xTFU4MFJBQSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTI3Mzg3MlpXRFNCMDVKT0dIQyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=) zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 US-Dollar erhältlich. Auf Amazon ist es auch in Großbritannien und einer Reihe anderer europäischer Länder erhältlich. Zudem sind sie auf der Website (https://www.ugreen.com/products/hitune-x6-anc-wireless-earbuds) von Ugreen verfügbar.Über UgreenUgreen ist ein etablierter Name in der Ladetechnik- und Audio-Video-Branche. Das Team versucht nun den Markt für Kopfhörer aufzumischen, indem es hochwertige Musik zu erschwinglichen Preisen anbietet.marketing@ugreen.comWeiterführende Links https://www.ugreen.com/Kontakt:marketing@ugreen.comUgreen Limitedhttps://www.ugreen.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1778498/X6_ANC_earbuds.jpgOriginal-Content von: Ugreen Limited, übermittelt durch news aktuell