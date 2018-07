München (ots) -Wer dachte, es geht nicht mehr schlimmer - weit gefehlt! 2018 gehtes im deutschen TV und Internet noch bekloppter und irrer zu als jezuvor. Und weil so viel TV-und Web-Shit nicht in einenJahresrückblick passt, meldet sich Oliver Kalkofe am Freitag, 27.Juli, 22:10 Uhr schon mal mit seinem satirischen Halbjahresrückblick"Kalkofes Mattscheibe: Das Schlimmste bis jetzt". Körperbetont,offensiv und immer voll auf die Zwölf - Kalkofe ist politischer dennje und entlarvt politisch völlig unkorrekt die Scheinheiligkeitseiner TV- und Polit-Protagonisten in brandneuen Clips featuringCarsten Maschmeyer, Markus Söder, sowie King Kong..., äh pardon,Dorothee Bär vs. Marietta Slomka, Farid Bang & Kollegah u.v.m.Kalkofes Halbjahresrückblick ist zukunftsweisend mit Themen wieBavaria One, Söders Quantencomputer und Kita-Plätzen in Raumstationenund pustet die Spinnweben im digitalen Netz einfach mal eben weg. Wasbleibt sind abstürzende Grillkäse-Werte und Kugelschreiber im Po:Bleibt der deutschen TV-Landschaft nur noch zu wünschen: Gute Nacht,Echo!Die komplette Sendung finden Sie in der TELE 5-Presselounge unterhttps://presse.tele5.de"Kalkofes Mattscheibe: Das Schlimmste bis jetzt" ist eineKoproduktion der Rat Pack Filmproduktion im Auftrag von TELE 5.TELE 5-Pressekontakt:Barbara BublatTELE 5 KommunikationTel. 089 - 649 568 - 171Barbara.bublat@tele5.deTELE 5-Fotoredaktion:Judith HämmelmannTel. 089 - 649 568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell