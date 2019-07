Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat ihre Mitglieder bei der Lufthansa -Tochter Eurowings zur Urabstimmung über einen unbefristeten Streik aufgerufen.



Die Abstimmung soll am kommenden Dienstag (16. Juli) beginnen und über gut drei Wochen bis zum 8. August laufen, teilte die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt mit. Damit seien Streiks noch im August möglich, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Daniel Flohr in einer Mitteilung. Auch die Flugbegleiter der Teilgesellschaft Germanwings sollen über einen Streik abstimmen. Die Beschäftigten des Mutterkonzerns Lufthansa würden mit "etwas Abstand" folgen./ceb/DP/stk