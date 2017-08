Ufo droht mit Streiks - Urabstimmung bei Eurowings angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Insolvenz von Air Berlin hat auch das Personal bei der Lufthansa -Billigtochter Eurowings verunsichert.



Die Kabinengewerkschaft Ufo kündigte am Mittwoch für die nächsten Tage Urabstimmungen in den Flugbetrieben an, die für Eurowings unterwegs sind. In der neuen Situation seien flächendeckende Arbeitskämpfe zu erwarten, erklärte Ufo-Tarifvorstand Nicoley Baublies am Mittwoch.

Er hielt dem Unternehmen in einer Mitteilung vor, man habe in der Aussicht auf mögliche Übernahmen aus der Air Berlin die Schlichtung für das Eurowings-Personal scheitern lassen. Dabei gäbe es aus seiner Sicht alle Möglichkeiten für einen geordneten Übergang.

Die Eurowings-Mitarbeiter seien extrem verunsichert, erklärte die Gewerkschaft. "Die Gefahr, dass Mitarbeitergruppen gegeneinander ausgespielt werden und einzelne Eurowings-Betriebe in den Abwärtswettbewerb gegeneinander gebracht werden, ist nun keine Fiktion mehr. Es ist harte Realität."

Der Gewerkschafter appellierte an die Bundesregierung, von den beteiligten Unternehmen soziale Verantwortung zu verlangen. Auch Eurowings befinde sich in einer "Schmuddelecke", die sie mit schlechten Arbeitsbedingungen bei außerdeutschen Eurowingsanbietern wie auch bei den heimischen Teilgesellschaften selbst zu verantworten habe./ceb/DP/fbr