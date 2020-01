München (ots) - "Hartz und herzlich - Die Blöcke von Rostock Groß-Klein" mit 7,3% MA (14-49 Jahre)- "Armes Deutschland - Deine Kinder" mit 6,8 % MA (14-49 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,6 %"Hartz und herzlich" kehrt nach Rostock zurück und überzeugte zum Staffelstartmit starken Quoten: In der Primetime erreichte "Hartz und herzlich - Die Blöckevon Rostock Groß-Klein" 7,3 % MA in der klassischen Zielgruppe 14-49 Jahre. Biszu 1,06 Mio. Zuschauer gesamt interessierten sich für dieHochzeitsvorbereitungen von Manja und Martin. Im Anschluss punktete "ArmesDeutschland - Deine Kinder" mit 6,8 % MA bei den 14-49-Jährigen.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,6 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 07.01.2020,vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten aufdie 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationNora Fleckenstein089 - 64185 0nora.fleckenstein@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4486132OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell