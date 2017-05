Überzeugenden Geschäftsentwicklung bei Daimler!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat im 1. Quartal positiv überrascht. Bei einem Umsatzanstieg um 10,6% hat sich der Gewinn verdoppelt. Das operative Ergebnis (EBIT) sprang um 87% auf 4 Mrd € nach oben. Profitiert hat der Konzern von starken Verkaufszahlen und Sondereffekten. Ein Immobilienverkauf sowie die Höherbewertung eines chinesischen Joint Ventures spülten 690 Mio € in die Kasse. Aber auch auf bereinigter Basis übertraf das EBIT die Markterwartungen. Wachstums- und Ergebnistreiber Nummer 1 war die Pkw-Sparte.

Bis 2022 sollen mindestens 10 Elektromodelle in Serie gehen

Der Absatz stieg um 14% auf 568.070 Fahrzeuge, und die operative Marge verbesserte sich von 7 auf 9,8%. Besonders gefragt waren die Mercedes-Modelle in China, wo Daimler 154.600 Autos verkaufte, 43% mehr als im Vorjahr. Rentabilitätssteigerungen gab es auch in den Sparten Kleintransporter und Busse. Lediglich das Lkw-Geschäft läuft

noch nicht rund. Daimler hat bereits ein Sparprogramm eingeleitet, mit dem die jährlichen Kosten um 400 Mio € gesenkt werden sollen.

Aufgrund der insgesamt überzeugenden Geschäftsentwicklung hat Daimler seine Jahresziele angehoben. Absatz, Umsatz und EBIT sollen jetzt deutlich steigen, also jeweils um rund 10%. Für Wachstums- und Margenimpulse wird vor allem die überarbeitete S-Klasse sorgen. Forciert wird aber auch die Produktion von Elektroautos. In den kommenden Jahren werden 10 Mrd € in E-Mobilität und Ladetechnik investiert. Bis 2022 sollen mindestens 10 Elektromodelle in Serie gehen.

