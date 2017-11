Überwindung von Vorurteilen und Annäherung zum interkulturellen Zusammenleben / Austausch mit Kinderprogrammverantwortlichen und dem Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma

Erfurt (ots) - Am 18. November 2017 um 14:00 Uhr zeigt KiKA imRahmen des jährlichen Themenschwerpunktes "Respekt für meine Rechte!"den Kinderfilm "Nellys Abenteuer", eine Produktion von Indi Film,Bastei Media, Rommel Film, SWR und SR unter der Regie von DominikWessely, nach einem Buch von Uta Kolano und Jens Becker.Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma wirft dem Film vor,klassische antiziganistische Stereotype zu reproduzieren und sprachsich öffentlich gegen eine Ausstrahlung des Films aus, der seinKinodebut bereits 2016 feierte und mehrfach mit renommierten Preisenausgezeichnet wurde.Austausch und Diskussion am "Runden Tisch" bei KiKA in ErfurtVertreterinnen und Vertreter der Kinderprogrammredaktionen vonKiKA, MDR, SWR und ZDF haben am 7. November zur Diskussion am RundenTisch nach Erfurt eingeladen, um unter anderem mit dem Vorsitzendendes Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, über den Filmund kritisierte Aspekte zu diskutieren."Als Bestandteil des KiKA-Themenschwerpunktes 'Respekt für meineRechte' ist 'Nellys Abenteuer' eingebettet in andere Formate, diekulturelle Toleranz, Vielfalt und den Umgang mit Vorurteilen in denMittelpunkt stellen. Zusammen mit den Kinderprogrammredaktionen vonARD und ZDF ist es unser Ziel, auf Schwierigkeiten hinzuweisen undVorurteile aufzudecken", so KiKA-Programmgeschäftsführer MichaelStumpf. "Auch der erörterte Kinderfilm arbeitet mit der Darstellungvon Vorurteilen, zeigt aber gleichzeitig, wie Kinder diese gemeinsamüberwinden. Die damit angeregt Diskussion wird heute durch denAustausch mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in Erfurtaufgenommen. Die Auseinandersetzung mit dem Film ist eine Chance,unsere Haltungen abzugleichen, Konsens und Lösungen zu finden - unddas ist ganz im Sinne unseres Themenschwerpunktes und unserer jungenZuschauer."Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti undRoma, dazu: "Wir sind unbefangen in der Diskussion aufeinanderzugegangen. Aber der Film 'Nellys Abenteuer' reproduziert aus unsererSicht alle jahrhundertealten Vorurteile und Klischees gegenüberunserer Minderheit, allem voran Kindesentführung. Ich unterstelle denMachern des Films keine Bösartigkeit, aber die historische Erfahrungunserer Minderheit, der Sinti und Roma, ist tief verwurzelt inunserer Geschichte. Vorurteile bleiben vor allem durch medialeDarstellungen stereotyper Charaktere in einer Gesellschaft verhaftet.Das betrachte ich mit Sorge. Hier müssen die öffentlich-rechtlichenAnstalten ihrem Auftrag und ihrer Verantwortung gerecht werden. DerZentralrat Deutscher Sinti und Roma ist auch nach dem - durchausguten - Gespräch gegen die Ausstrahlung des Films, gerade imSchwerpunkt 'Gemeinsam leben'"."Kernthema dieses Films ist nicht die Darstellung der Roma-Weltoder gar deren Bewertung, sondern das Kennlernen des 'Anderen', desvermeintlich 'Fremden' aus Perspektive eines 13-jährigen Mädchens unddavon ausgehend, die Überwindung von Vorurteilen. Der Film bietet soeinen Beitrag zur gleichberechtigten Teilnahme an der Gesellschaft.Die fiktionale Geschichte wird getragen von menschlichen Werten wieFreundschaft und Vertrauen und ist weit entfernt von stereotypenDarstellungen oder gar antiziganistischen Tendenzen. Und - Kindernehmen ihn absolut positiv wahr", ergänzt Dr. Hattendorf,Abteilungsleiter SWR-Film und Planung.Der Südwestrundfunk, der für "Nellys Abenteuer" verantwortlichzeichnet, zeigt den Film am 12. November 2017 um 13:00 Uhr, begleitetvon einer anschließenden Gesprächsrunde ab 14:30 Uhr mit Dr. MayaGötz, Leiterin des Zentralinstitutes für Jugend- undBildungsfernsehen, Prof. Carl Bergengrün, Geschäftsführer MFG, RomaniRose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma sowie Dr.Manfred Hattendorf, Abteilungsleiter SWR-Film und Planung. DieModeration führt Fritz Frei.Zum Film: "Nellys Abenteuer" (SWR)Gegen ihren Willen soll die 13-jährige Nelly die Sommerferien mitihren Eltern in Rumänien verbringen. Dort erfährt das Mädchen einGeheimnis: Ihre Familie soll schon bald nach Siebenbürgen ziehen, dader Vater dort einen neuen Job antreten will. Nelly läuft weg undgeradewegs in die Arme von zwielichtigen Schurken, die sie in einementlegenen Roma-Dorf verstecken. Dort lernt sie eine ihr unbekannteWelt kennen und freundet sich mit dem geheimnisvollen Tibi und dessenSchwester Roxana an. Als die beiden Nelly zur Flucht verhelfen, gehtdas Abenteuer aber erst richtig los: Es beginnt eine wildeVerfolgungsjagd durch Transsylvanien, denn die Entführer, die imAuftrag eines skrupellosen deutschen Unternehmers handeln, gebenlange nicht auf.KiKA zeigt den Film im Rahmen des Themenschwerpunktes "Respekt fürmeiner Rechte! - Gemeinsam leben" am 18. November 2017 um 14:00 Uhr.Verantwortliche Redakteurinnen sind Stefanie Groß, Stefanie vonEhrenstein, Lene Kemling (alle SWR) und Andrea Etspüler (SR).Weitere Informationen finden Sie auf swr.de und kika-presse.de.