München (ots) -Wagt Carmen den großen Sprung?- Neue Doppelfolgen über Deutschlands wohl bekanntesteMillionärs-Familie- Montag, 05. November 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIActionreicher könnte die neue Woche nicht starten: DieGeiss-Frauen begeben sich in luftige Höhe und wagen einen mutigenSprung. Nach einem misslungenen Tauchversuch unterstellt RobertCarmen einen Mordversuch und auch Davinas Geburtstagsplanung verläuftanders als erwartet.Familie Geiss begibt sich auf 1900m, denn es steht Paragliding aufdem Tagesplan. Wegen ihrer Höhenangst verweilen Robert und Gregorlieber im Beachclub. Worauf sie sich eingelassen haben, wird derrestlichen Familie erst nach und nach bewusst. Vor allem Carmenbeginnt zu zittern und bekommt weiche Knie. Shania und Davina sindmutig und springen zuerst. Wird auch Carmen ihre Angst überwindenkönnen?Am nächsten Tag wollen Robert und Gregor die türkischeUnterwasserwelt bei einem Tauchgang genauer kennenlernen. NachStartschwierigkeiten geht es für die Beiden ins Wasser. Da dieStrömung zu stark ist, bleiben sie nur für wenige Minuten unter derOberfläche. In einer Rettungsaktion versucht Carmen den Männern zuhelfen, jedoch bekommt sie durch den Seegang das Beiboot nicht unterKontrolle. Robert unterstellt ihr einen Mordanschlag.Um sich den Traum von der eigenen Insel zu verwirklichen,besichtigen Robert und Carmen eine weitere. Schnell stellt sichjedoch raus, dass das typische Inselleben nicht zu dem Millionärspaarpasst. Muss Robert seine Pläne verwerfen?Davinas bevorstehender Geburtstag ist für die Familie einbesonderes Highlight. Ganz unter dem Motto "Davi Galli" organisiertCrazy Fred eine riesen Feier. Doch plötzlich überbringt derPartyplaner eine Hiobsbotschaft - der Schaltkasten wurde falschangeschlossen und es kam zu einem Kurzschluss. Kann bis zur Partynoch alles repariert werden?Eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklichglamouröse Familie!" am Montag, 05. November 2018, um 20:15 Uhr beiRTL II