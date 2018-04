Überwinde die Angst vorm Aktienmarkt: So geht‘s!

Wenn wir über den Aktienmarkt sprechen, dann haben wir meist ein Wort im Kopf: Volatilität. Versuche, dich an ein paar Schlagzeilen zu erinnern, die du in den letzten Monaten gelesen hast. Da standen Dinge wie: Der Dow fällt und die Angst vor einem Handelskrieg erschüttert Investoren. Es verwundert daher nicht, dass nur 54 % der Einwohner der USA Aktien besitzen, trotz, dass sie langfristig ein guter Weg sind, um Geld zu verdienen.

Natürlich hat nicht jeder Angst vorm Aktienmarkt. Viele der Leute, die nicht investieren, haben ganz einfach nicht das Geld dazu. Aber wenn du Geld hast und zögerst, Aktien zu kaufen, weil du Angst hast, Geld zu verlieren, dann findest du hier ein paar Ansätze, wie du deine Angst überwinden kannst. Und dies könnte sich als ziemlich kluge finanzielle Entscheidung herausstellen.

1. Abschwünge sind etwas Normales

Ein großer Grund, warum Investoren die Finger von Aktien lassen, ist, dass sie den Markt als unvorhersehbar ansehen. Aber die Geschichte malt ein anderes Bild. Der Aktienmarkt ist ziemlich vorhersehbar: Er wird fallen und sich wieder erholen.

Schau dir das an: Zwischen 1965 und 2015 durchlebte der S&P 500 27 Korrekturen, bei denen er 10 % oder mehr einbüßte. Aber jedes Mal erholte er sich wieder. Wenn du schnell reich werden willst, dann ist der Aktienmarkt für dich nicht geeignet. Aber wenn du langfristig denkst, solltest du wissen, dass der Markt mehr gestiegen ist als gefallen.

2. Es gibt einen Unterschied zwischen tatsächlichem Verlust und Verlust auf dem Papier

Es ist herzzerreisend, zu sehen, wie das eigene Portfolio an Wert verliert, wenn der Aktienmarkt fällt. Wenn du aber auf den Abschwung nicht reagierst, dann verlierst du auch kein Geld.

Stell dir vor, deine Aktien sind heute 50.000 Euro wert. Morgen sind es nur noch 48.000 Euro. Dein erster Gedanke könnte sein: „Oh, Mist! Das ist schlecht.” Aber solange du deine Aktien nicht verkaufst, existiert der Verlust von 2.000 Euro nur auf dem Papier. Wenn du geduldig bist und langfristig investierst, kannst du nicht nur Verluste aufgrund von Korrekturen vermeiden, sondern auch noch von einem sich erholenden Markt profitieren.

3. Verstehe das Risiko, wenn du nicht in Aktien investierst

Du hast sicher schon davon gehört, dass ein Euro heute nicht den gleichen Wert hat wie ein Euro in 10, 20 oder 30 Jahren. Dies liegt an der Inflation, die den Wert deiner Ersparnisse auffrisst. Die einzige Möglichkeit, gegen die Inflation anzukämpfen, ist, dein Geld so zu investieren, dass der Investitionsgewinn größer als die Inflation ist. Und Aktien sind in dieser Hinsicht deine beste Wette.

Stell dir vor, du schaffst es, im Alter von 40 Jahren 50.000 Euro zu sparen. Das Geld soll bis zur Rente schön anwachsen. Wenn du deine Ersparnisse in sichere Anlagen anlegst, wie zum Beispiel Anleihen, dann kannst du im Laufe der Zeit mit jährlich 3 % Zinsen rechnen. Bei einem Anlagezeitraum von 25 Jahren würde dein Erspartes von 50.000 Euro auf 105.000 Euro anwachsen. Wenn du das Geld jedoch in Aktien anlegst, dann könntest du im Durchschnitt 8 % Gewinn pro Jahr einheimsen. Dies ist zwar immer noch unter dem Marktdurchschnitt, würde aber zu einem Betrag von 342.000 Euro führen.

Wenn du Sorge hast, Geld am Aktienmarkt zu verlieren, dann solltest du so denken: Wenn du Aktien meidest, dann riskierst du, zu wenig zu wachsen und in Zukunft Kaufkraft einzubüßen. Das birgt das Risiko, dass du im Rentenalter mit wenig Geld dastehst und einer unsicheren Zukunft entgegenblickst.

Es gibt aber auch viele gute Gründe, keine Angst vorm Aktienmarkt zu haben. Wenn du also bisher bei deinen Anlagen auf Sicherheit gesetzt hast, könnte dies dein Weckruf sein. Wenn du Angst hast, weil du nichts darüber weißt, wie man Aktien auswählt, dann hilft dir unsere Website. Indexfonds sind eine andere Möglichkeit. Diese bieten sofort Diversifikation und nehmen dir etwas Arbeit ab. Allerdings solltest du hier etwas Zeit in die Recherche stecken, da nicht alle Indexfonds gleich sind.

Egal welchen Ansatz du wählst, um in den Aktienmarkt einzusteigen, vermeide den Fehler, Aktien zu ignorieren, wenn du ein solides Investitionsfenster vor dir hast. Ja, oberflächlich können Aktien etwas angsteinflößend aussehen, aber die Geschichte erzählt uns etwas anderes.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 23.4.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.