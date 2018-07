Überweisungen in Sekundenschelle bald für Millionen Bankkunden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schleppendem Auftakt im Herbst bekommt das Thema schnelle Überweisungen in Deutschland Umdrehungen.



Vom 10. Juli an können die rund 50 Millionen Kunden der bundesweit 385 Sparkassen Echtzeitzahlungen - sogenannte Instant Payments - nutzen. "Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die erste Institutsgruppe in Deutschland, die Echtzeit-Überweisungen anbietet", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Kunden können damit Geld in Sekundenschnelle überweisen - ganz einfach und sicher." Technisch möglich sind solche schnellen Transfers von Konto zu Konto in Europa seit November. Bisher bot in Deutschland aber nur die HypoVereinsbank (HVB) Echtzeitüberweisungen an./ben/DP/jha