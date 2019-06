Überwachung der Umweltverschmutzung: EAACI unterstützt Weltumwelttag

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Etwa 7 Millionen Menschensterben jedes Jahr vorzeitig an den Folgen der Luftverschmutzung(WHO). Neben den Auswirkungen auf die globale Gesundheit trägt dieLuftverschmutzung auch zum Klimawandel bei. Die EAACI unterstützt denWeltumwelttag, eine von den Vereinten Nationen geleiteteVeranstaltung, die sich in diesem Jahr mit dem ThemaLuftverschmutzung befasst. In Anlehnung an diese Aufforderung zurBekämpfung einer der größten ökologischen Herausforderungen unsererZeit untersucht eine Vielzahl von Sitzungen auf demEAACI-Jahreskongress 2019 bestehende Zusammenhänge zwischenUmweltverschmutzung, allergischen Krankheiten und Asthma."Wir müssen unsere Kräfte bündeln und zum Kampf gegen dieLuftverschmutzung antreten. Die Gesundheitsexperten werdenungeduldig. Wir wollen unsere Patienten behandeln, aber wir wollenauch den Ursachen von Krankheiten vorbeugen", sagt Maria Neira,Director Department for Public Health and Environment bei derWeltgesundheitsorganisation, in einem Plädoyer an die Teilnehmer desEAACI-Jahreskongresses 2019.Zum ersten Höhepunkt der pollenbezogenen Allergien, die sich aufdie Atemwege auswirkten, kam es nach der industriellen Revolution under fiel mit einer Verschlechterung der Luftqualität zusammen. Seitdemgilt die Exposition gegenüber Umweltverschmutzung alsmitverantwortlich für die erhöhte Prävalenz und Schwere allergischerErkrankungen. Einige Schadstoffe, wie zum Beispiel CO2, fördern dasPflanzenwachstum und erleichtern die Bestäubung. Bei Sommerzypressenerhöht CO2 die Biomasse der Sommerzypresse und ihre Pollenproduktionum 60 bis 90 Prozent.Darüber hinaus trägt CO2 zum Anstieg der globalen Temperatur bei,was auch Auswirkungen auf Allergiker hat. "Je nachdem, wo Sie wohnen,können höhere Temperaturen zu mehr Pflanzenwachstum führen. EineVerschiebung der Allergenexposition durch Pollen ist zu erwarten undaus welcher Richtung sie kommt, hängt davon ab, wo man lebt", sagtJeroen Buters, Toxikologe von der TUM und ehemaliger Vorsitzender derEAACI-Arbeitsgruppe für Aerobiologie und Luftverschmutzung.Luftschadstoffe wie Stickoxide, Ozon, Diesel-Abgaspartikel undflüchtige organische Verbindungen machen Pollen außerdem allergener.Man stellte fest, dass Birken- und Weidelgraspollen, die von Pflanzenentlang von verkehrsreichen Straßen gesammelt wurden, allergenreicherwaren als die von Pflanzen aus städtischen Parks.Die Exposition von Pollen gegenüber Schadstoffen kann auch zuRissen in der Zellwandstruktur des Pollens führen, was dieAusscheidung von allergenen Mikropartikeln hervorruft, die leicht indie Atemwege eindringen und sogar die unteren Atemwege erreichenkönnen.Forschungsarbeiten weisen auch auf einen Zusammenhang zwischenAsthma und Luftverschmutzung hin. Es hat sich gezeigt, dass einepränatale Exposition sich auf die sich entwickelnde Lunge und dasImmunsystem des Fötus auswirkt und somit das Risiko von Pfeifatmungund Asthma erhöht. Darüber hinaus kann die Luftverschmutzung,insbesondere die verkehrsbedingte Luftverschmutzung, dieWahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich bei Erwachsenen Asthmaentwickelt."Die Exposition gegenüber Partikeln aus den Emissionen vonDieselfahrzeugen steht mit Asthma und Allergien in Zusammenhang.Obwohl jeder anfällig für Dieselverschmutzung ist, sind Kinder,ältere Menschen und Personen mit bereits bestehendenAtemwegserkrankungen am stärksten gefährdet. Da Fahrzeuge, die mitfortgeschrittenen Dieselemissionskontrollen ausgestattet sind, aufden Markt kommen, wird es wichtig sein, sicherzustellen, dass dieEmissionskontrolle während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugsdurch regelmäßige Überprüfungen aufrechterhalten wird", sagt IsabellaAnnesi-Maesano von INSERM.Solide wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie die Luftqualitätdie Konzentration von Pollen in der Luft und dessen Allergenitätverändert und gleichzeitig zu vermehrten allergischen Reaktionen undeiner verschärften Reaktion auf Allergene führt, stehen bereits zurVerfügung. Wichtig ist jedoch auch, dass verschiedene genetische undökologische Faktoren eine zusätzliche Rolle bei der Entwicklungallergischer Erkrankungen, einschließlich Asthma, spielen können.Angesichts dessen schlägt das EAACI-Weißbuch 2018(http://www.eaaci.org/documents/EAACI_White_Paper.pdf), in demQualitätsstandards und Forschungsprioritäten für allergischeErkrankungen und Asthma festgelegt werden, vor: "Es sindexpositionsbezogene Projekte erforderlich, um das komplexeZusammenspiel von Umwelt und Genetik zu untersuchen und um diekostengünstigsten Eingriffsmöglichkeiten zur Verringerung des Risikosallergischer Erkrankungen zu ermitteln."Über EAACI:Die Europäische Akademie für Allergie und klinische Immunologie(EAACI) ist ein Zusammenschluss von Ärzten, Forschern und verbundenenGesundheitsexperten, die 1956 gegründet wurde. Die EAACI hat sich dieVerbesserung der Gesundheit von Menschen mit allergischenErkrankungen zum Ziel gesetzt. 