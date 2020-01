Übertragung von Gemeinderatssitzungen: mangelnde Grundlagen

Stuttgart/Göppingen (ots) - Bild- und Tonaufnahmen von Gemeinderatssitzungentragen erheblich zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Arbeit desjeweiligen Gemeinderats bei. Initiativen von Mandatsträgern der Piratenparteizeigen nun eine fatale Lücke auf: Es besteht keine rechtliche Regelung für dieAufzeichnung. Es braucht eine Regelung für die Aufzeichnung."Heutzutage hat sich der Lebensalltag der Menschen sehr stark flexibilisiert,von der Arbeit bis zu den Freizeitaktivitäten. Doch nach wie vor gibt es keineMöglichkeit, die Arbeit der Gemeinderäte zu verfolgen, ohne selbst denGemeinderatssitzungen beizuwohnen oder sich auf eine mögliche Berichterstattungzu verlassen", kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender der Piratenpartei."Eine Aufzeichnung oder auch ein Livestream sind einfach umzusetzende Lösungen,die es allen ermöglichen, teilzuhaben."Die Fraktion LiPi im Göppinger Gemeinderat hat auf Initiative desPiraten-Stadtrats Michael Freche bereits 2016 einen Antrag zur Übertragung vonGemeinderatssitzungen in die Haushaltsplanung eingebracht, leider ohne Erfolg.[1] Ein erneuter Antrag im Jahr 2019 veranlasste die Gemeindeverwaltung zurweiteren Klärung der Möglichkeiten. [2]"Unser Antrag zeigt, dass wir bei der Aufzeichnung von unseren Sitzungen noch amAnfang stehen. Darum hat sich noch keiner Gedanken gemacht", so Stadtrat MichaelFreche. "Dabei ist es ein einfacher Weg, die Arbeit transparent zu gestalten undes allen Bürgern zu ermöglichen, unsere Arbeit nachzuvollziehen."Die Göppinger Verwaltung zieht es in Betracht, das Anliegen im Städtetageinzubringen, insofern es weitere interessierte Städte gibt. Die Piratenparteispricht sich für eine möglichst zeitnahe Regelung aus."Es braucht eine Regelung, die aktuelle Situation ist einfach unnötigkompliziert. Rheinland-Pfalz etwa hat einen entsprechenden Passus in dieGemeindeordnung aufgenommen, das könnte man als Vorbild für eine Regelung inBaden-Württemberg nutzen.", ergänzt Sobieski.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/pA7ZTc[2] http://ots.de/S03vQIPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Mail: vorstand@piraten-nds.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4505130OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell