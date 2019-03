Überteuert und unwirtschaftlich: Immobilienexperten kritisieren Kaufpreis für Kosmosviertel

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Sperrfrist: 13.03.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der bislang offiziell nicht bestätigte Kaufpreis von 250 MillionenEUR für die unsanierten Plattenbau-Wohnungen im "Kosmosviertel" imBerliner Ortsteil Altglienicke ist nach Informationen der Redaktionrbb24 Recherche stark überhöht und deshalb unwirtschaftlich.rbb24 Recherche liegt exklusiv ein Maklerexposé für die 1.812Wohnungen im Kosmosviertel aus dem Jahr 2018 vor. Aus diesem Angebotergeben sich die Wohn- und Gewerbeflächen sowie die jährlichenMieteinnahmen. Demnach würde der Kaufpreis von 250 Millionen Euro das37fache der Jahresmiete betragen. Das sei nach Ansicht von Expertenwie Prof. Harald Simons vom "Rat der Immobilienweisen", einemFachgremium des Zentralen Immobilienausschusses, unwirtschaftlich.Denn Hauskäufe seien nur bis zum 25fachen der Jahresnettokaltmietewirtschaftlich vertretbar. Konkret heißt das, der Kaufpreis dürftemaximal bei 1.800 Euro pro Quadratmeter liegen.Nach den dem rbb vorliegenden Daten liegt er jedoch bei gut 2.100Euro pro Quadratmeter. Bei derartigen Kaufpreisen, so Simons, machendie Wohnungsbaugesellschaften Verluste, die dann durch die Mieten inanderen Objekten oder durch Steuergeld ausgeglichen werden müssen.Simons kritisiert grundsätzlich die Rekommunalisierung vonWohnungsbeständen zu den aktuellen Marktpreisen in Berlin. "Gemessenan den heutigen Mieten sind die Kaufpreise viel zu hoch", sagte erdem RBB. Deshalb müsse man damit rechnen, dass es ein großesVerlustgeschäft wird. Außerdem würde mit Steuergeldern an derSpekulationsschraube gedreht, so Simons weiter. Auch im Fall desKosmosviertels sollen Steuergelder in Höhe von vermutlich 36,5Millionen Euro geflossen sein. Die zuständige Senatsverwaltung fürBau und Wohnen teilte mit, dass durch die Landeszuschüsse, also dieBereitstellung von Steuermitteln, die Wirtschaftlichkeit für dieWohnungsbaugesellschaften sichergestellt sei. DieWohnungsbaugesellschaft "Stadt und Land" wollte sich zum konkretenAnkauf nicht äußern.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell