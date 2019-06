Übersetzungsbüro Tilti Multilingual - Wachstum mit neuer Website und Relaunch des Portals für Übersetzungsprojekte

Riga, Lettland (ots/PRNewswire) - Tilti Multilingual(https://www.tilti.com/) blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück:Nach der Gründung Ende der 1990er Jahre hat sich derÜbersetzungsdienstleister zu einem internationalen Unternehmen mitmehreren Standorten weltweit ausgebaut. Durch die Digitalisierung derÜbersetzungsprozesse kann Tilti Multilingual dem wachsenden Bedarfnach Fachübersetzungen erfolgreich entsprechen.Eine rasche Auftragsabwicklung spielt in der globalisierten Welteine große Rolle - daher setzten die Gründer der Firma schon früh aufdie Automatisierung interner Abläufe und verschlüsselteDatenübertragung über das Internet. Die Projektmanagement-Softwarefür Übersetzungsaufträge Agora wurde eigens für Tilti Multilingualentwickelt und auf die optimale Bearbeitung von Übersetzungsaufträgenabgestimmt. Zudem können mit Agora auf sicherem Wege auch Dokumentevon und an die Kunden übermittelt werden.Dank eines weltweiten Netzwerks von über 3.000 erfahrenenFachübersetzern kann ein Portfolio von mehr als 50 Sprachen angebotenund unterschiedliche Kompetenzbereiche wie technische, juristischeoder medizinische Übersetzungen abgedeckt werden. AlleÜbersetzungsdienstleistungen orientieren sich an den Richtlinien derQualitätsstandards ISO 9001 und ISO 17100."Den Kunden eine schnelle und hochqualitative Fachübersetzunganzubieten steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Wirinvestieren viel in die Weiterentwicklung und Sicherheit unsererIT-Systeme. Langfristig hat sich dies für die Zufriedenheit derKunden und für das Wachstum des Unternehmens als die richtigeEntscheidung herausgestellt", so Johann Urga, einer derGeschäftsführer der Firma.Werden auch Sie ein Kunde von Tilti Multilingual(https://www.tilti.com/).Über Tilti MultilingualÜbersetzungsbüro Tilti Multilingual bietet ein breitesAngebotsspektrum, das Übersetzungen, Softwarelokalisierung sowieSimultan- und Konsekutivdolmetschen umfasst. Dabei werden vieleverschiedene Fachbereiche und mehr als 50 Sprachen abgedeckt. Durchlangjährige Erfahrung und ein technisch versiertes Team kann einebreite Palette an Dateiformaten bearbeitet werden. Industriekundenkönnen dadurch große und komplexe Lokalisierungsprojekte problemlosüber einen Partner abwickeln.https://www.tilti.com/Logo -https://mma.prnewswire.com/media/899141/Tilti_Multilingual_Logo.jpgPressekontakt:Ieva Roz?teMedienbeauftragteTilti Multilingualoffice@tilti.com+371 6778 0558Original-Content von: Tilti Multilingual, übermittelt durch news aktuell