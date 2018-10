Frankfurt (ots) -Die 70. Internationale Frankfurter Buchmesse wurde am 10.10.2018eröffnet und auf dem Gelände der Messe Frankfurt fand die Konferenz"Stil und Eigenschaften chinesischer Städte entdecken", einÜbersee-Vorstellungsevent der Buchreihe "ChinesischeNational-Humangeographie" verknüpft mit der Übersee -Vorstellungsreihe der schönen Städte Chinas statt.Referatsleiter für Außenwirtschaft im Hessischen Ministerium fürWirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, zuständig für dieMärkte Asien/Pazifik, Herr Norbert Noisser, Vizedirektor der ChinaInternational Publishing Group Herr Liu Dawei, stellvertretendechinesische Generalkonsulin in Frankfurt am Main Frau Sun Ruiying,Präsident von SinoMaps Press Wang Baomin und andere über 100chinesische und ausländische Gäste nahmen an der Konferenz teil.Die chinesische Stadt als Einheit zu betrachten, die Geschichteals Anhaltspunkt zu nehmen und die Geografie als Träger zu verwenden,ist die Art und Weise, wie die Buchreihe "ChinesischeNational-Humangeographie" entsteht, ihre offizielle,dreidimensionale, detaillierte Darstellungen der Geschichte,Geographie, Humanressourcen, wirtschaftlichen und sozialenEntwicklungsleistungen chinesischer Städte verbindet die physischeGeographie mit der Humangeographie, der traditionellen Kultur und dermodernen Zivilisation zusammen. Aus dieser Perspektive ist sie sowohleine lebendige Visitenkarte für eine Reihe von chinesischen Städtenals auch eine Enzyklopädie der Humangeographie in China. DieBuchreihe " Chinesische National-Humangeographie" wurde von derSinoMaps Press weltweit veröffentlicht, von denen wurden mehr als 30Bände der Städte wie z.B., Peking, Huzhou, Yichun, Fushun, Liaoyang,Putian, Haidong, Tacheng erstmals in Europa vorgestellt undentwickelten sich auf der Frankfurtern Buchmesse zu einereinzigartigen orientalischen Landschaft.Herr Norbert Noisser erinnerte in seiner Rede die 40-jährigeGeschichte der freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und dasBundesland Hessen und zeichnete die rasante Entwicklungen derchinesischen Städte aus. Er wies darauf hin, dass die Buchreihe"Chinesische National-Humangeographie" den Lesern in Deutschland undder Welt ein Geschenk mitgebracht hat, weil man durch diese Serienicht nur die Stadtgeschichte und den modernen Lebensstil verbindenkann, sondern auch die traditionelle und moderne Zivilisationmiteinander kontrastieren kann. Und somit zeigt sie uns denunsterblichen Charme einer 5.000 Jahre alten Zivilisation.Frau Sun Ruiying äußerte in ihrer Rede, dass die Buchreihe"Chinesische National-Humangeographie" den Kontext der chinesischenStadtentwicklung aus den Perspektiven von Geschichte, Geographie,Geisteswissenschaften und wirtschaftlicher und sozialer Entwicklunggezeigt hat und somit zu einem wichtigen Träger geworden ist, dieWelt über chinesische Stadtgeschichten zu erzählen und das Imagechinesischer Städte zu zeigen. China und die westlichen Ländereinschließlich Deutschland müssen dringend den kulturellen Austauschstärken, weshalb die beiden Länder auch einen hochrangigengeisteswissenschaftlichen Austausch- und Dialogmechanismuseingerichtet haben. In diesem Sinne stellen Bücher ein wichtigesMedium zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses dar. DieseAusstellung der Buchreihe "Chinesische National-Humangeographie" aufder Frankfurter Buchmesse erzählt die Geschichte chinesischer Städteauf dieser wichtigen internationalen Austauschplattform, und beiträgtdazu, den kulturellen Austausch und die Kommunikation zwischen Chinaund Deutschland - oder sogar ganz Europa - weiter zu fördern.Herr Huang Yulong, der gesetzliche Vertreter der von ChinaInternational Publishing Group angegliederten CBT China Book TradingGmbH, meinte in seiner Rede, dass die Buchreihe "ChinesischeNational-Humangeographie" die chinesische Städte als Einstiegspunktzur Erklärung der chinesischen Humangeographie und der chinesischenZivilisation nutzt, der Welt ein Bild eines zivilisierten Landes miteinem tiefen historischen Erbe, verschiedenen ethnischen Gruppen undverschiedenen Kulturen zeigt, und über eine multikulturelle, vollentwickelte und enthusiastische "chinesische Geschichte" spricht. DieFörderung der chinesischen Kultur und die Übersee-Vorstellungchinesischer Städte haben einen langen Weg und eine glänzende Zukunftvor sich.Auf der Pressekonferenz enthüllten die amtierenden Gäste gemeinsamdie Buchreihe. Herr Wang Baomin und Herr Norbert Noisser überreichtensich im Namen Chinas und Deutschlands gegenseitig Geschenke.Pressekontakt:SUN ZHUTel: +8610-83543826E-mail: zhengwei@sinomaps.comOriginal-Content von: Sinomaps Press, übermittelt durch news aktuell