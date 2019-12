Überschwemmungen und Kälte in Nordsyrien bedrohen geflüchtete Kinder

Berlin (ots) - Überschwemmungen und sinkende Temperaturen in Nordsyrien bedrohenzehntausende geflüchtete Kinder und ihre Familien. Mehr als 230.000 Kinder sindderzeit extremen Wetterbedingungen ausgesetzt, was ihre Gesundheit in denohnehin prekären Lebensbedingungen zusätzlich gefährdet. Im Nordwesten Syrienswurden durch Überschwemmungen insgesamt 500 Zelte in Flüchtlingslagern zerstört,zahlreiche weitere Zelte sind unbewohnbar. Bei winterlichen Temperaturen müssensich ihre Bewohner zum wiederholten Mal eine neue Unterkunft suchen."Auch in diesem Winter sind tausende Kinder in Nordsyrien in Gefahr", sagt SoniaKhush, Leiterin der Nothilfeeinsätze von Save the Children in Syrien. "Wirwissen aus den vergangenen Wintern, wie sehr vor allem die jüngsten Kinder unterder Kälte leiden. Überall in Nordsyrien leben tausende von Familien in Zelten,halbfertigen Gebäuden und Sammelunterkünften. Sie haben keinen Strom und keinsauberes Wasser. Die Unterkünfte bieten kaum Schutz und sind nicht dafürgeeignet, sich von den Kriegserlebnissen zu erholen. Wir fordern dieKonfliktparteien auf, den Zugang für humanitäre Hilfe zu erleichtern und auf eindauerhaftes Ende der Gewalt hinzuarbeiten, um die Kinder vor weiterem Leid zubewahren."Im Nordosten Syriens leben derzeit mehr als 75.000 Flüchtlinge, darunter mehrals 31.000 Kinder, in überfüllten Lagern und fast 100 Unterkünften in denGouvernoraten Al Hasakeh und Ar Raqqa. Die meisten Unterkünfte sind Schulen,einige davon haben keinen Strom. Das völlig überfüllte Lager Areesha wird imWinter regelmäßig überschwemmt. Das Elend der Familien, von denen viele schonmehrfach fliehen mussten, wird dadurch weiter verschlimmert und die Versorgungder Menschen erschwert.Im Nordwesten Syriens flohen 2019 rund 200.000 Kinder vor Kämpfen undLuftangriffen. In Idlib wurde eine von Save the Children unterstützte Schulenach einer Sturzflut vorübergehend geschlossen, weil das Wasser mehr als 30Zentimeter hochstand. Die meisten Schüler sind auch nach der Wiedereröffnung derSchule nicht zum Unterricht zurückgekehrt, weil sie auch zu Hause mit den Folgender Überschwemmungen zu kämpfen haben.Save the Children hilft den Betroffenen in dieser Extremsituation mit derVerteilung von Hygieneprodukten, Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichenBedarfs. Die Kinderrechtsorganisation unterstützt Kinder in Syrien auch durchBildungsangebote und psychologische Betreuung.Bewegtbilder und Fotos zum Download finden Sie unter diesen Links:https://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2SQ4XJLQhttps://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2SQ7MTB1Das Material kann unter Angabe von © Save the Children kostenfrei auch zurWeitergabe an Dritte genutzt werden.Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an Joelle Bassoul in Beirut(Joelle.bassoul@savethechildren.org, Tel. 0096 1816 00696) oder an unserePressestelle in Berlin.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin undKinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland undÖsterreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größteunabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen -seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zufördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeitliegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewaltsowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund undsicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106106/4475441OTS: Save the Children Deutschland e.V.Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell