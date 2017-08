Überschwemmungen in Nepal: Welthungerhilfe versorgt hungernde Menschen in schwer zugänglichen Dörfern

Bonn (ots) - Nach tagelangen schweren Regenfällen sind in Indien,Bangladesch und Nepal insgesamt mehr als 16 Millionen Menschen vonden Überschwemmungen betroffen. Allein in Nepal steht ein Drittel desLandes unter Wasser und viele Felder, Brücken und Straßen sindvollkommen zerstört worden. Die Welthungerhilfe unterstützt knapp75.000 Menschen in Nepal, die nach dem Monsunregen ihre gesamteExistenz verloren haben. Die Mitarbeiter verteilen gemeinsam mitlokalen Partnerorganisationen Pakete mit Nahrungsmitteln undHygieneartikeln wie Seife, Moskitonetze und Wasserkanister. DieMenschen leben in den besonders betroffenen Distrikten Rautahat undSaptari. Da viele Dörfer schwer zugänglich sind, konnten die Helferdie notleidenden Menschen erst jetzt erreichen."Wir haben die schlimmsten Regenfälle seit 60 Jahren erlebt",berichtet die Landesdirektorin der Welthungerhilfe, Asja Hanano ausder Hauptstadt Katmandu. "Es hat erneut die Ärmsten getroffen. In denbetroffenen Gebieten gab es schon vorher Hunger und vieleunterernährte Kinder. Sauberes Trinkwasser und Toiletten sind knappund die Familien leben von der Landwirtschaft. Unsere Hilfe imVerbund mit anderen europäischen Alliance 2015 Partnern ist derzeitauf die schnelle Überlebenshilfe nach der Katastrophe ausgerichtet.Wir hoffen aber, dass wir den Familien auch beim Wideraufbau helfenkönnen, wenn das Wasser zurückgegangen ist", sagt Asja Hanano.Der Süden Nepals, der besonders von den Überschwemmungen betroffenist, gehört zu den Kornkammern des Landes. Nach ersten Schätzungensind 80 Prozent der Ernte von den Wassermassen zerstört worden. DieWelthungerhilfe wird mit der weiteren Hilfe besonders dieLandwirtschaft stärken, um den Hunger zu bekämpfen.Weiter Infos unter:www.welthungerhilfe.de/projekte/nepal/nothilfe-ueberschwemmung oderwww.welthungerhilfe.de/presse/nepal-ueberschwemmungDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN:DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Jessica KühnleTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell