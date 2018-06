Überschuldete durchschnittlich mit dem 28-fachen ihres Monatseinkommens belastet

Wiesbaden (ots) - Die durchschnittlichen Schulden einerüberschuldeten Person, die im Jahr 2017 die Hilfe einerBeratungsstelle in Anspruch genommen hat, betrugen 30 170 Euro. Daswar das 28-fache des durchschnittlichen monatlichen Einkommens diesesPersonenkreises (1 072 Euro). Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt waren Schuldner in Rheinland-Pfalz durchihre Schulden am stärksten belastet. Sie betrugen dort imDurchschnitt das 35-fache des durchschnittlichen monatlichenEinkommens.Diese Relation - auch Überschuldungsintensität genannt -verdeutlicht in einer Zahl das Ausmaß der finanziellenSchwierigkeiten einer überschuldeten Person. Sie drückt aus, umwelchen Faktor die durchschnittlichen Schulden größer sind als dasdurchschnittliche monatliche Einkommen. Als Interpretationshilfedient die hypothetische Vorstellung, dass eine Person, könnte sie ihrgesamtes Einkommen für den Schuldendienst einsetzen, nach ebensovielen Monaten wieder schuldenfrei wäre.Besonders hohe Werte der Überschuldungsintensität wiesen im Jahr2017 neben Rheinland-Pfalz auch das Saarland (34) undNordrhein-Westfalen (32) auf. Die niedrigsten Werte hattenMecklenburg-Vorpommern mit 23, Bremen und Brandenburg (beide 24).Ausschlaggebend für die Höhe der Überschuldungsintensität war in denmeisten Fällen nicht das Einkommen, das über die Bundesländer aufeinem ähnlichen Niveau zwischen 925 Euro und 1 193 Euro lag. Diedurchschnittlichen Schulden hingegen waren mit Werten zwischen 22 025Euro und 37 518 Euro um einiges weiter gestreut. In Rheinland-Pfalzlagen die durchschnittlichen Schulden dann auch am höchsten, dasdurchschnittliche Monatseinkommen lag bei 1 073 Euro. InMecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland mit der niedrigstenÜberschuldungsintensität, lagen die Schulden bei 22 025 Euro und dasEinkommen bei 956 Euro.Methodischer Hinweis:Die Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2017 beruhen aufAngaben von 528 der insgesamt rund 1 400 Schuldnerberatungsstellen inDeutschland zu rund 127 000 beratenen Personen. Die Teilnahme andieser Statistik ist sowohl für die Beratungsstellen als auch für dieRatsuchenden freiwillig. Die gemeldeten Daten sind repräsentativ fürdie Grundgesamtheit der insgesamt 561 000 durchSchuldnerberatungsstellen beratenen Personen im Jahr 2017. Für dasJahr 2017 stehen erstmals ausreichende belastbare Daten für einenLändervergleich zur Verfügung.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Überschuldungsstatistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 89www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell