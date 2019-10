Überraschung der Woche 6 bei Trader 2019 – DAX-Rakete vom Freitag hilft Leonhard W. zu Platz 1

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Was passierte in Woche 6 im Börsenspiel Trader 2019? Spielleiter Anouch Wilhelms: "Leonhard W. aus München setzte ich sehr überraschend auf Platz 1. Er hatte am letzten Donnerstag eigentlich gar keine Chance mehr, dann half ihm die DAX-Rakete am Freitag, da er einen Best Turbo Optionsschein auf den DAX kaufte und legte damit am Freitag rund 100.000 Euro zu, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



