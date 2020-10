Überraschung: JPMorgan steigert Gewinn trotz Corona-Krise - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine geringere Angst vor weiteren Kreditausfällen hat der US-Bank JPMorgan im dritten Quartal überraschend einen Gewinnanstieg eingebracht.



Unter dem Strich verdiente das Institut 9,4 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro) und damit rund vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Die Bank legte lediglich 611 Millionen Dollar für befürchtete Kreditausfälle zurück. Analysten hatten im Schnitt mit einer Risikovorsorge von etwa 2,5 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktien legten im vorbörslichen US-Handel um rund 1,7 Prozent zu.

Im ersten Halbjahr hatte die Bank bereits fast 19 Milliarden Dollar in die Risikovorsorge gesteckt. Im dritten Quartal zehrten unterdessen hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten mit mehr als einer halben Milliarde Dollar am Ergebnis.

Ende September hatte die US-Finanzaufsicht CFTC mitgeteilt, dass JPMorgan wegen der illegalen Beeinflussung von Edelmetall- und Anleihekontrakten mehr als 920 Millionen Dollar bezahlt. Dabei handelt es sich um die höchste Strafzahlung in der Geschichte der CFTC./stw/mis