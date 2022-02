Überraschung! Die Etsy-Aktie überrascht im Q4 … vielleicht

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) dürfte irgendwann Anfang bis Mitte Februar vermutlich ebenfalls ihr frisches Quartalszahlenwerk vorstellen. Bislang hat das Management noch keinen Termin herausgegeben. Ich bin mir jedoch relativ sicher, dass das bald nachgeholt wird.

Viel wichtiger für Investoren ist jedoch, was das Management der Etsy-Aktie im Rahmen dieses Quartalszahlenwerks präsentiert. Eine Überraschung ist für mich nicht ausgeschlossen. Vor allem, weil die Prognose bei einer zunehmend wichtigen Kennzahl eher vage bis eigentlich kaum existent ist.

Etsy-Aktie: Wo gibt’s die Überraschung?

Das Management der Etsy-Aktie hat an einigen Stellen sehr konkrete Prognosen abgegeben. Beim Gross Merchandise Volume erwartet man im vierten Quartal einen Wert zwischen 3,9 und 4,1 Mrd. US-Dollar. Das wiederum soll einem Wachstum von 12 % entsprechen. Beim Umsatz ist man hingegen nicht so optimistisch und spricht in der Mitte von einem Wachstum von ca. 10 %. Alles natürlich etwas vage und mit Vorsicht zu genießen, man weiß schließlich nicht exakt, was die Pandemie so bringt.

Aber was hieße ein Umsatzwachstum von 10 %? Auch das hat das Management der Etsy-Aktie ausformuliert. Die Erlöse könnten demnach zwischen 660 und 690 Mio. US-Dollar liegen. Vielleicht gibt es auch hier eine Überraschung. Möglicherweise hat die Pandemie das Wachstum ein wenig mehr beschleunigt. Aber auch eine andere Stelle ist entscheidend.

Für den E-Commerce-Akteur sind die Ergebnisse inzwischen schließlich wichtiger. Im dritten Quartal lag das Nettoergebnis bei ca. 90 Mio. US-Dollar. Wobei das Management für das vierte Quartal lediglich eine bereinigte EBITDA-Marge von ca. 26 % in Aussicht stellt. Das kann ohne Zweifel eine Menge bedeuten. Das Nettoergebnis ist daher ein Faktor, der grundsätzlich eine Überraschung sein könnte. Aber eben auch ein stärker als prognostiziertes allgemeines, operatives Wachstum. Das Management hier hier ein wenig tiefer gestapelt.

Denk’ dran: Die Bewertung ist günstig

Ein positiver Knalleffekt bei der Etsy-Aktie an vielen Fronten kann den Anteilsscheinen auch wieder auf die Sprünge helfen. Derzeit ist die Aktie um über die Hälfte korrigiert. Das heißt, dass die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Pi mal Daumen 50 vergleichsweise preiswert ist. Insbesondere etwas mehr Gewinnwachstum macht die Investoren vielleicht optimistischer. Es geht langfristig jedoch sowieso darum, einen Gesamtmarkt von bis zu 1,7 Billionen US-Dollar einzunehmen.

Das vierte Quartal ist daher womöglich ein spannender Zeitraum. Ohne Zweifel besitzt das Zahlenwerk der Etsy-Aktie jetzt das Potenzial, die Aktie in eine andere Richtung zu pushen. Ob es so weit kommt? Mal sehen, was der Bericht für das letzte Vierteljahr denn überhaupt bringt. Wobei wir im Moment erst noch abwarten müssen, wann sich das Management denn hier in die Bücher schauen lässt.

Der Artikel Überraschung! Die Etsy-Aktie überrascht im Q4 … vielleicht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022