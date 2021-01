Überraschendes Duo: AORUS arbeitet mit Fußballstar Sergio Agüero im Bereich E-Sport zusammen

Taipei (ots/PRNewswire) - Das Gaming-Fieber hat in letzter Zeit die Fußballwelt erobert. Der Starstürmer von Manchester City, Sergio Agüero, ist einer der Top-Athleten, der seine Spiele sowohl auf, als auch außerhalb des Spielfelds sehr ernst nimmt. Agüero, selbst ein begeisterter Gamer, hat während der Pandemie über Livestreaming-Spiele wie FIFA aktiv an Wettkämpfen teilgenommen. Sein Livestream war ein einschlagender Erfolg. Zehntausende von Fans, Followern und Spielern folgten ihm online.Doch Agüeros Liebe zum Gaming endet hier noch nicht. Er geht einen Schritt weiter und nimmt nun auch an professionellen E-Sports-Events teil. Der weltberühmte Fußball-Superstar widmet der E-Sportbranche viel Zeit und Mühe und hat kürzlich eine hundertprozentige Franchise namens KRU Esports gegründet. Das Team plant, in naher Zukunft an bedeutenden Turnieren und Ligen der Spiele FIFA 21, Valorant, Rocket League und CS:GO teilzunehmen.In einem Interview erwähnte Agüero, dass er die meiste Zeit seines Lebens Fußball gespielt habe, eine Sportart, in der er voll und ganz aufgeht. Er hoffe, dass sich seine Fans auch dem widmen können, was sie besonders gerne machen. Dies sei der Hauptgrund, warum er KRU Esports gegründet habe. Er möchte denjenigen, die genauso viel Leidenschaft für diesen Sport empfinden wie er selbst, dabei helfen, ihre Träume im E-Sport wahr werden zu lassen.Um auch anspruchsvolle Spiele auf höchstem Niveau zu bestehen, benötigt das Team die beste Technologie und Hardware für seine Spieler. Agüero hörte von AORUS, der Gaming-Marke von GIGABYTE, die hochwertigsten PC-Hardware mit höchster Performance entwickelt. Dank der gemeinsamen Interessen haben sich die beiden Parteien von Anfang an bestens verstanden.Da sie die selben Werte vertreten und die Leidenschaft für den Sport teilen, bildete sich schnell eine dynamische Partnerschaft. Von der Zusammenarbeit mit AORUS erhoffen sich KRU Esports und Agüero, eine Plattform für den E-Sport zu schaffen, die in vielen Regionen Lateinamerikas und Europas eine führende Rolle übernehmen soll.Als Teambesitzer arbeitet Agüero jetzt auch auf allen Ebenen mit AORUS zusammen. Ob die PC-Battlestation zu Hause oder der Gaming-Laptop, den er mit auf Reisen nimmt - alle basieren auf der hochmodernen Hardware von AORUS.Weitere Informationen über Sergio und KRU Esports: https://www.instagram.com/p/CJcFE0MrYfJ/?igshid=13nr3fcpo3cd1Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422791/Surprising_Duo.jpgPressekontakt:Etien Tsai(+886)289124000etien.tsai@gigabyte.comKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824681)Pressekontakt:Etien Tsai(+886)289124000etien.tsai@gigabyte.comOriginal-Content von: GIGABYTE AORUS, übermittelt durch news aktuell