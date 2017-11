Überraschend 70: WDR Funkhausorchester feiert Jubiläum

Köln, 19.11.2017. (ots) - Jung wie vor 70 Jahren präsentierte sichdas WDR Funkhausorchester bei seinem Geburtstagskonzert "ÜberraschendSiebzig" am gestrigen Samstagabend im Kölner Funkhaus amWallrafplatz. Unter der Leitung von Chefdirigent Wayne Marshallbegeisterte das legendäre Orchester des WDR mit einer vielseitigenund bunten Zeitreise.WDR Hörfunkdirektorin Valerie Weber: "Als eines der größtenUnterhaltungsorchester in Europa nimmt das WDR Funkhausorchester dieso genannte "Leichte Muse" nicht auf die leichte Schulter, sondernarbeitet hart dafür. Immer wieder neue Trends setzen statt am Altenfesthalten, das ist das wichtigste Prinzip des Orchesters in einemsich ständig entwickelnden medialen und kulturellen Umfeld. Sopräsentiert sich das WDR Funkhausorchester heute mit einerungewöhnlichen Bandbreite: Von Rockmusik bis zu Klängen ausBollywood-Filmen, von Operette bis zum Balkan-Pop, von Belcanto bisWoodstock".Doch nicht nur musikalisch überraschte das WDR Funkhausorchesterbeispielsweise mit der Uraufführung eines Stücks des syrischenKomponisten Shalan Alhamwy. Moderatorin Katrin Brand, Leiterin desWDR-Büros im ARD-Hauptstadtstudio, stellte Zeitbezüge zu politischenEreignissen her. Neben weiteren Gästen begrüßte Brand auch HelmuthFroschauer, den "Ehrendirigenten" des WDR Funkhausorchesters, der eszur Jahrtausendwende als Chefdirigent leitete. Bei einem "Meet &Greet" nach dem Konzert kamen sich Musiker und Publikum schließlichbei Bier und Retro-Häppchen näher und feierten von der Musikbeschwingt den 70. Geburtstag eines der führenden europäischenUnterhaltungsorchester.Ein Orchester für alle MusikliebhaberDas WDR Funkhausorchester entstand 1947 als Zusammenschlussunterschiedlicher Formationen. Es zählt zu den traditionsreichstendeutschen Klangkörpern und darüber hinaus zu den meistgehörtenOrchestern der Welt. Seit nunmehr 70 Jahren sind die Konzerte des WDRFunkhausorchesters im Programm des WDR und aus den Kulturkalendernnicht wegzudenken.Das Repertoire der 52 Musikerinnen und Musikern umfasst großeKunst von Musical, Spieloper und Operette über Filmmusik und Nischender klassischen Musik bis hin zu sinfonischem Jazz. SogarComputerspielmusik hat sich fest im Programm verankert. Auch dasreiche Angebot an Bildungsprojekten, die auf unterschiedlicheAltersgruppen zugeschnitten sind, unterstreicht den Anspruch desOrchesters, lebendige Geschichten zu erzählen und eine Formation füralle Musikliebhaber zu sein.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122,Barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell