Marburg (ots) -New York. Das sind der Central Park, die 5th Avenue und derBroadway. Doch die Megacity am Atlantik ist auch die Stadt desWassers und ein echter "Hotspot" für Freiwasserschwimmer. Der rund 46Kilometer lange "20 Bridges Swim" (vorher Manhattan Island MarathonSwim) gilt als einer der härtesten Freiwasserwettkämpfe der Welt.Gemeistert hat diese Herausforderung auch die AusnahmeathletinNathalie Pohl. In der herausragenden Zeit von 8:12:37 Stundenbewältigte sie als drittschnellste Europäerin und erste Deutsche inder Geschichte des Wettkampfes die anspruchsvolle Strecke und darfsich nun mit der "Triple Crown of Open Water Swimming" schmücken.Diesen Titel tragen nur sehr wenige Extremschwimmer. Es sind alljene, die den Ärmelkanal, den Catalina Channel und den Rundkurs umManhattan geschafft haben. Die 23-Jährige nach dem Wettkampf: "Ichbin überglücklich! Schon allein die Kulisse ist unfassbar, jetzt aberauch noch das Triple erreicht zu haben - unglaublich! Das Traininghat sich ausgezahlt und ich wurde mit einer der spektakulärstenKulissen im Freiwasserschwimmen belohnt."Rund 15 Teilnehmer sowie rund 15 Begleitboote und Kajaks begabensich vergangenes Wochenende auf die anspruchsvolle Strecke um dieberühmte Freiheitsstatue. Das Freiwasserschwimmen hat in New Yorklange Tradition. Bereits seit dem 19. Jahrhundert gibt es auf denWasserwegen rund um die Stadt Wettkämpfe, denn die schwierigenBedingungen ziehen Athleten geradezu magisch an. Der Hudson Rivertrennt das Stadtzentrum von New Jersey und verbindet das Meer mit denGroßen Seen. Der East River fließt zwischen den Stadtteilen Manhattanund Bronx im Norden und Brooklyn und Queens im Süden. Besonders dieverschiedenen Flussarme und die damit verbundenen wechselndenStrömungen sind nur etwas für echte Profis und erfordern viel Kraftund Konzentration. Darüber hinaus ist das verzweigte Kanalnetz vielbefahren und die Wasserqualität dementsprechend schlecht, denn dergemeinsame Hafen New York/New Jersey gehört zu den größten der USA.Das war auch für die Marburgerin, die ansonsten eher im offenen Meerunterwegs ist, eine große Umstellung. "Überall Boote und Schiffe -New York war nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental einegroße Herausforderung für mich. Jede noch so kleine Ablenkung kanneinen komplett aus der Konzentration reißen", erklärt Nathalie Pohl.Um das zu meistern, ist eine umfassende Vorbereitung mit täglichvielen Stunden im Wasser und speziellen Übungen mit ihrem TrainerJoshua Neuloh notwendig. Zudem unterstützte sie in New York erneutder Spitzenschwimmer Adam Walker mental vom Begleitboot aus.Dieses Training wird auch im August bei einem ihrer härtestenKämpfe mit dem Meer, der vierten Etappe der "Ocean's Seven" - dersieben weltweit bedeutendsten Distanzen im Freiwasser -, denAusschlag geben. Dann wird Nathalie Pohl die Querung der rund 20Kilometer langen Tsugaru-Straße zwischen den Inseln Honshu undHokkaido in Japan angehen. Die Ausnahmeathletin ist optimistisch:"Der Wettkampf hier in den USA hat mir klargemacht, dass mein Zielwirklich wahr werden kann, wenn ich nur hart genug darauf hinarbeite.Nach diesem tollen Ergebnis freue ich mich jetzt umso mehr aufJapan!"Pressekontakt:www.nathaliepohl.de / info@nathaliepohl.deOriginal-Content von: NP-Invest GmbH, übermittelt durch news aktuell