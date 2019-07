Überprüfung des Textilbündnisses durch die OECD - Chance für Verbesserungen

Berlin / Bonn (ots) - Zur Berlin Fashion Week feiert sich dieModeindustrie - doch Fragen nach sozialen und ökologischen Folgenkommen wie jedes Jahr zu kurz. Das 2014 gegründete Bündnis fürnachhaltige Textilien ist angetreten, die Missstände in den globalenTextillieferketten schrittweise zu beseitigen. Die Bilanz ist bishermager. Eine Studie der Organisation für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (OECD) empfiehlt die Anpassung desReview-Prozesses. Die Zivilgesellschaft im Textilbündnis sieht in derjetzt geplanten Reform eine Chance, das Bündnis effektiver zu machen.Die Kritik der OECD entspricht in zentralen Punkten den bisherigenForderungen der Zivilgesellschaft. Das Textilbündnis erwartet vonseinen Mitgliedsunternehmen, dass sie Maßnahmen zur Beseitigung oderVerringerung menschenrechtlicher und umweltbezogener Risiken in ihrenLieferketten treffen. Ein unabhängiges Überprüfungsverfahren sollsicherstellen, dass Mitgliedsunternehmen dieser Anforderungnachkommen. Bisher bewertet dieser Review-Prozess jedoch weder, obdie Unternehmen die wichtigsten Risiken identifiziert haben, zumBeispiel viel zu niedrige Löhne oder Klimaemissionen, noch ob diegetroffenen Maßnahmen geeignet sind, um die Risiken zu beheben.Ähnlich wie die OECD kommt auch eine Studie des Öko-Instituts zumErgebnis, dass eine qualitative Bewertung der Maßnahmenpläne derUnternehmen bisher nicht möglich ist.Reform als ChanceIn Reaktion auf die externe, kritische Begutachtung will dasTextilbündnis nun den Review-Prozess optimieren. Diezivilgesellschaftlichen Mitgliedsorganisationen sehen in dieserReform Potenzial. Mit einer klaren Orientierung an den Empfehlungender OECD würde die internationale Ausrichtung des Bündnisses gestärktund Unternehmen müssten ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflichtgemäß der UN-Leitprinzipien und der Leitlinien der OECD nachkommen.Dazu gehört mehr Transparenz im Review-Verfahren. Die Standards derOECD verlangen, dass Unternehmen öffentlich über identifizierteRisiken in ihrer Lieferkette und entsprechend ergriffene Maßnahmensowie deren Wirksamkeit berichten.Verbesserung braucht ambitionierte InhalteBei der Neuausrichtung des Review Prozesses darf das Textilbündnisnicht hinter den Konsens zu bisherigen verbindlichen Zielenzurückfallen. So muss das Textilbündnis an dem Ziel festhalten, dassbis 2020 mindestens 10% der von Mitgliedsunternehmen beschafftenBaumwolle Bio-zertifiziert ist. "Der gesetzte Fokus aufexistenzsichernde Löhne muss konsequenter von allen Unternehmenaufgegriffen werden. Der fehlende Fortschritt bei diesem Thema istzurzeit frustrierend und die durch eine Bündnisinitiative geebneteChance, in Kambodscha etwas zu bewirken, wird nicht von allenergriffen", meint Berndt Hinzmann vom INKOTA-netzwerk. Eine stärkereKohärenz mit den Anforderungen der OECD bedeutet, dass Unternehmenwesentliche Risiken in ihrer Lieferkette, wie geschlechtsspezifischeGewalt am Arbeitsplatz und Gewerkschaftsfreiheit, erfassen undeffektiv beseitigen. "Dazu braucht es klare Vorgaben durch dasTextilbündnis, was von den Unternehmen zur Bekämpfung dieserwichtigsten Arbeitsrechtsverletzungen im Textilsektor erwartet wird",betont Dr. Sabine Ferenschild vom Südwind Institut. Zuletzt wird ausden bisherigen Entwicklungen im Textilbündnis deutlich, dass wichtigeBranchenansätze wie das Textilbündnis dringend durch gesetzlicheRegelungen ergänzt werden müssen. "Andernfalls bleibt der Fortschrittzu langsam, da engagierte Unternehmen durch höhere Kosten vom Marktbestraft werden, während Unternehmen, die nicht Mitglied imTextilbündnis sind, keine Konsequenzen tragen müssen", erläutert Dr.Gisela Burckhardt von FEMNET.Das Bündnis für nachhaltige Textilien ist eine 2014 vomBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungins Leben gerufene Initiative, welche das Ziel verfolgt, die soziale,ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit entlang der gesamtenTextilkette kontinuierlich zu verbessern. Mehr unter:https://www.textilbuendnis.com/. 18 Organisationen derZivilgesellschaft sind Mitglieder des Textilbündnisses, die vonfolgenden drei NGOs im Steuerungskreis vertreten werden: FEMNET,INKOTA-netzwerk, SÜDWIND Institut.Pressekontakt:Johannes Norpoth, Koordinator der zivilgesellschaftlichenMitgliedsorganisationen im Bündnis für nachhaltige Textilien,koordination@nro-textilbuendnis.de, Tel. 0175-92 331 78Original-Content von: Zivilgesellschaft im Bündnis für nachhaltige Textilien, übermittelt durch news aktuell