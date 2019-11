Übernahmeangebot für PNE: Bislang 40 Prozent der Aktien gesichert

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Das freiwillige Übernahmeangebot für den Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE ist auf weniger Resonanz als erwartet gestoßen.



Bis 27. November sicherte sich der Investor Photon Management GmbH mit seinem Angebot von vier Euro je Aktie "nahezu 40 Prozent" der Anteilsscheine, wie auf der Photon-Internetseite steht.

Ursprünglich wollte der Investor sich in dem seit 31. Oktober laufenden Zeitraum 50 Prozent plus eine Aktie sichern. Von der Vorgabe dieser Mindestannahmequote rückte Photon aber diese Woche ab, und die Frist wurde bis 12. Dezember um 14 Tage verlängert.

Vorstand und Aufsichtsrat der PNE AG bestätigten am Freitag in einer Stellungnahme ihre Empfehlung für das Übernahmeangebot. Das Angebot sei angemessen.

Photon plant, PNE von der Börse zu nehmen. Dem wird der PNE-Vorstand aber nur zustimmen, wenn die Beteiligungsquote von Photon über 50 Prozent liegt. Der Investor ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fonds, die von Morgan Stanley Infrastructure verwaltet werden.

PNE rechnet 2019 vor Zinsen und Steuern mit einem Ergebnis von 15 bis 20 Millionen Euro. Das rund 400 Mitarbeiter zählende Unternehmen plant, baut und verkauft Windparks an Land und auf See und will auch in den Sparten Photovoltaik sowie Stromspeicherung und -lieferung wachsen./hr/DP/jha