Übernahme von XL Group treibt Versicherer Axa an

PARIS (dpa-AFX) - Europas zweitgrößter Versicherer Axa hat im ersten Quartal seine Einnahmen gesteigert.



Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor allem dank des übernommenen US-Versicherers XL Group um 13,5 Prozent auf 35,0 Milliarden Euro gewachsen, teilte der Allianz-Rivale aus Frankreich am Donnerstag in Paris mit. Auf vergleichbarer Basis belief sich der Anstieg auf knapp drei Prozent. Während die Prämieneinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Krankenversicherung stiegen, musste Axa im Geschäft mit Lebens- und Rentenversicherungen Einbußen hinnehmen.

In der Vermögensverwaltung ging der Umsatz wegen geringerer Gebühreneinnahmen um sieben Prozent zurück. Bei den Kundengeldern hielten sich Ab- und Zuflüsse in etwa die Waage. Zuflüsse gab es vor allem dank der Integration des US-Versicherers XL Group, während Anleger im Asien-Geschäft Geld abzogen. Zum Gewinn macht Axa zum ersten Quartal keine Angaben./stw/he