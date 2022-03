Übernahme von Swogo: 1WorldSync erweitert E-Commerce-Fähigkeiten

Chicago, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die preisgekrönte Produktbündelungstechnologie soll dem breitgefächerten E-Commerce-Einzelhandelsnetzwerk von 1WorldSync zu profitablem Umsatzwachstum verhelfen1WorldSync®, der führende Anbieter von Lösungen für Omnichannel-Produktinhalte, hat heute die Übernahme von Swogo, einer preisgekrönten Bündelungstechnologie für den E-Commerce, bekannt gegeben, die Einzelhändlern in über 30 Ländern zu profitablem Wachstum verhilft. Fachhändler wie Staples, Decathlon, Office Depot, Sephora und andere nutzen die Technologie von Swogo, um den Verbrauchern, die auf ihren Websites einkaufen, die Bündelangebote mit der höchsten Konversionsrate anzuzeigen.„Swogo hat viel zu bieten", erklärte Steve Sivitter, CEO von 1WorldSync, einem Unternehmen, das von der weltweit tätigen Investmentgesellschaft Battery Ventures unterstützt wird. „Erstens ermöglicht es seinen Kunden signifikante Upselling- und Cross-Selling-Einnahmen, und wir freuen uns darauf, diese Fähigkeiten einem breiteren Spektrum von Einzelhändlern und Kategorien anbieten zu können. Zweitens erweitert die Plattform die Präsenz von 1WorldSync in Europa dank der Niederlassungen in Großbritannien und Portugal erheblich. Diese Akquisition ist ein weiterer Meilenstein in der Strategie von 1WorldSync, die darauf abzielt, unseren über 14.000 Kunden erstklassige Technologie und herausragenden Support über eine End-to-End-Plattform für den Omnichannel-Handel zu bieten."Das Vorantreiben profitablen Wachstums und der Aufbau größerer Warenkörbe hat bei allen Einzelhändlern Priorität, doch die meisten haben Schwierigkeiten, ihre Produkte effektiv auf eine Weise zu bündeln, bei der alles zusammen passt, gut abgestimmt und personalisiert ist. Allzu oft verlassen sie sich auf manuelle Vorschläge in den vorhandenen Systemen oder darauf, was ihre Kunden häufig zusammen kaufen. Beide Ansätze führen zu unpassenden, schlecht abgestimmten Vorschlägen. Durch die Kombination aus Kenntnis der Produktpalette des Einzelhändlers und Analysen zum Verbraucherverhalten führt die Technologie von Swogo zu sofortigen Ergebnissen für die Kunden, und die manuelle Eingabe entfällt.„Das Team von Swogo freut sich, mit 1WorldSync zusammenzuarbeiten", so Anthony Ng Monica, Gründer und CEO von Swogo. „Unsere Bündelungstechnologie kann dem riesigen, wachsenden Endkunden-Netzwerk des Unternehmens sofortige Vorteile in Bezug auf Margen und Umsatzwachstum bieten."Weitere Informationen zu den Lösungen für Omnichannel-Produktinhalte von 1WorldSync oder zu Swogo finden Sie auf www.1worldsync.com und www.swogo.com.Informationen zu 1WorldSync1WorldSync® ist der führende Anbieter von Omnichannel-Content-Lösungen und ermöglicht es mehr als 14.000 Unternehmen in über 60 Ländern, authentische, vertrauenswürdige Inhalte zu teilen, die einen sicheren Handel und intelligente Kaufentscheidungen seitens der Verbraucher ermöglichen. Mit seiner Technologieplattform und seinen Expertendiensten löst 1WorldSync umsatzrelevante Herausforderungen in Bezug auf die Produktinhalte, mit denen führende Marken und Einzelhändler in den Branchen Verbrauchsgüter/Einzelhandel, DIY, Unterhaltungselektronik, im Gesundheitswesen und in der Gastronomie konfrontiert sind. 1WorldSync ist einer der wenigen Anbieter von Produktinhalten und GDSN-Datenpools, die die ISO-Zertifizierung 27001 vorweisen können. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.1worldsync.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3461996-1&h=1004373664&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3461996-1%26h%3D1806784256%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.1worldsync.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.1worldsync.com&a=https%3A%2F%2Fwww.1worldsync.com).Informationen zu SwogoSwogo ist ein preisgekrönter Anbieter von Produktempfehlungspaketen, der es mehr als 100 Einzelhandelskunden in über 30 Ländern ermöglicht, ihre Marge und ihre Warenkörbe zu vergrößern. Durch die „Swogo Product Graph-Technologie" ist Swogo in der Lage, kompatible und abgestimmte Bundles in großem Maßstab zu garantieren – was weltweit führenden Einzelhändlern wie Staples, Decathlon, Office Depot und Sephora einen sofortigen Mehrwert verschafft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.swogo.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3461996-1&h=3044674504&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3461996-1%26h%3D2695840502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.swogo.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.swogo.com&a=https%3A%2F%2Fwww.swogo.com).mgalassini@1worldsync.comPressekontakt:Matt Galassinimgalassini@1worldsync.comOriginal-Content von: 1WorldSync, übermittelt durch news aktuell