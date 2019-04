Die Übernahme von HEXO erschüttert die Top 11 der Marihuana-Anbauer

Wenn du nach einer der am schnellsten wachsenden Industrien auf dem Planeten suchst, hast du sie mit legalem Marihuana gefunden. Sie hat 2017 weltweit weniger als 10 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz generiert, aber die Investmentbank Cowen Group prognostiziert bis 2030 einen globalen Umsatz von bis zu 75 Mrd. US-Dollar. Für diejenigen von euch, die auf Zahlen stehen, ist das eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 17 % 13 Jahre lang.

Da die Branche noch im Entstehen begriffen ist, bedeutet dies, dass auf dem Freizeit- und medizinischen Markt viele Marktanteile zu gewinnen sind. Das hat dazu geführt, dass die Anbaubetriebe ihre Produktionskapazitäten besonders aggressiv ausgebaut haben, sei es organisch, durch Partnerschaften oder durch Übernahmen.

Es gab ein Erdbeben bei den größten Cannabis-Produzenten

Letzte Woche, nur einen Tag vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten operativen Ergebnisse zum zweiten Quartal, testete das in Quebec ansässige Unternehmen HEXO (WKN:A2N455) das Terrain mit einer eigenen Übernahme. Der angekündigte Deal wird HEXO 263 Mio. kanadische Dollar (rund 197 Mio. US-Dollar) für den Erwerb der Newstrike Brands in Ontario kosten. Der All-Stock-Deal wird es HEXO ermöglichen, weitere inländische Lieferverträge mit kanadischen Provinzen zu sichern, jährliche Kostensynergien in Höhe von 10 Mio. US-Dollar zu erzielen und vor allem die Produktionskapazität von 470.000 Quadratfuß auf mehr als 1,3 Mio. Quadratfuß Anbaufläche zu erweitern.

Letztendlich prägt die Übernahme von HEXO die Liste der elf Marihuana-Anbauer, die derzeit mehr als 100.000 Kilogramm Spitzenleistung pro Jahr anpeilen. Hier findest du die alte Liste als Referenz und die aktualisierte Liste:

1. Aurora Cannabis: 700.000 Kilo

Kein Wunder, dass Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) weiterhin den Titel als Spitzenreiter in Sachen Produktion behält. Obwohl das Managementteam von Aurora bis Mitte 2020 mehr als 500.000 Kilo jährliche Produktionsmenge prognostiziert, ist das wahrscheinlich noch konservativ geschätzt. Der Kauf von ICC Labs in Südamerika durch Aurora zusammen mit dem anstehenden Produktionsstart bei Aurora Sun, Aurora Nordic 2 und Exeter sollte die Produktion merklich steigern und schließlich auf etwas mehr als 700.000 Kilo pro Jahr ansteigen lassen.

2. Canopy Growth: > 500.000 Kilo

Im Gegensatz zu den meisten Top-Cannabis-Züchtern ist Canopy Growth (WKN:A140QA) mit der Herausgabe von Zahlen über seine Spitzenproduktion immer etwas zurückhaltend. Canopy hat jedoch angegeben, dass mehr als 4,3 Mio. Quadratfuß seiner 5,6 Mio. Quadratfuß Anbaufläche, die zehn Anlagen umfasst, bereits von Health Canada lizenziert sind. Unter der Annahme branchenüblicher Erträge dürfte Canopy Growth keine Probleme haben, 500.000 Kilo Jahresproduktion zu erreichen und sich sogar 550.000 Kilo nähern.

3. Aphria: 255.000 Kilo

Nach den ersten beiden gibt es eine ziemlich große Lücke bis zu Aphria auf dem dritten Platz mit 255.000 Kilo Spitzenproduktion. Die Produktion von Aphria konzentriert sich auf wenige Anlagen, wobei der organische, vierphasige Aufbau, bekannt als Aphria One, 110.000 Kilo leistet; hinzu kommen die Nachrüstung bestehender Gewächshäuser, bekannt als Aphria Diamond, mit 140.000 Kilo und die vorherige Übernahme von Broken Coast Cannabis mit 5.000 Kilo.

4. Tilray: > 200.000 Kilo

Bei Tilray (WKN:A2JQSCY) können wir auch nicht gleich eine Zahl aus dem Hut zaubern, denn das Managementteam ist mit seinen kurz- bis mittelfristigen Produktionsprognosen weniger offen als erwartet. Tilray beendete das Jahr 2018 mit etwas mehr als 850.000 Quadratfuß für den Anbau im Inland und arbeitet an fast 250.000 Quadratfuß wachsender Fläche im Ausland. Das Unternehmen hat jedoch 2,9 Mio. Quadratfuß ungenutztes Land in Kanada, das noch nicht zum Anbau eingesetzt wird. Daher erwarte ich, dass sich die Produktion von fast 100.000 Kilo, die Tilray aktuell produziert, mindestens verdoppeln kann.

5. The Green Organic Dutchman: 195.000 Kilo

Obwohl das Unternehmen sich Zeit gelassen hat, wird erwartet, dass The Green Organic Dutchman 195.000 Kilo pro Jahr liefern wird. Darin enthalten sind 14.000 Kilo aus der vollständig erweiterten Anlage in Ontario und 102.000 Kilo aus dem Vorzeigeprojekt Valleyfield in Quebec. TGOD, wie das Unternehmen auch genannt wird, widmet etwa 20 % seiner Produktion auch Lebensmitteln und cannabishaltigen Getränken, die in Kanada bis zum kommenden Oktober zugelassen werden sollen.

6. HEXO: 150.000 Kilo

Hier der neue sechstgrößte Anbaubetrieb: HEXO. Die zusätzlichen 470.000 Quadratfuß Anbaufläche heben HEXO von einer bisherigen Prognose von 108.000 Kilo jährlich auf eine neue jährliche Spitzenleistung von 150.000 Kilo. Obwohl das Unternehmen bei Weitem nicht den beste Ertrag pro Quadratfuß liefert, sollte HEXO als Teil der wachsenden Elite unter Kanadas Anbauunternehmen es schaffen, auf seiner bereits beeindruckenden Reihe von Verträgen aufzubauen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 200.000 Kilo Liefermenge für seine Heimatprovinz Quebec und ein Joint Venture mit Molson Coors Brewing umfassen.

7. Aleafia Health: 138.000 Kilo

Auch wenn Aleafia Health aufgrund seiner Marktkapitalisierung eine Art Kleinbetrieb ist, wird die Übernahme von Emblem, die Anfang dieses Monats das endgültige Okay erhalten hat, den siebtgrößten Cannabis-Produzenten Kanadas schaffen. Neben dem Betrieb von 40 Gesundheitskliniken, die voraussichtlich die Patienten an die eigenen Marken des Unternehmens binden werden, bringen Aleafia Health und Emblem eine Spitzenproduktion von 98.000 bzw. 40.000 Kilo auf den Tisch. Das sind zusammen 138.000 Kilo pro Jahr von einem Unternehmen im Wert von etwa 450 Mio. US-Dollar.

8. Cronos Group: 120.000 Kilo

Obwohl die Cronos Group (WKN:A2DMQY) nach Marktkapitalisierung eine der größten Pot-Aktien ist, scheint sie nur vergleichsweise geringe 120.000 Kilo an Jahresspitzenleistung zusammenzukratzen. Der größte Teil der Produktion von Cronos wird aus einem 850.000 Quadratfuß großen Gemeinschaftsprojekt stammen (70.000 Kilo), das bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein soll, sowie aus der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Peace Naturals (40.000 Kilo). Die restlichen 10.000 Kilo werden aus internationalen Anbauflächen in Israel und Australien sowie kleineren heimischen Anbauflächen gewonnen.

9. OrganiGram Holdings: 113.000 Kilo

OrganiGram Holdings (WKN:A12AQF) mit Sitz in der Provinz Atlantic ist mit Abstand der effizienteste Züchter auf dieser Liste, mit nur 490.000 Quadratfuß Anbaufläche bei 113.000 kg erwarteter Jahresproduktion. Mit 231 Gramm pro Quadratfuß wird der Betrieb in Moncton in New Brunswick von OrganiGram mehr als das Doppelte des Branchendurchschnitts pro Quadratfuß liefern. Die Verwendung eines dreistufigen Anbausystems, das den Anbauertrag maximiert, ist ein wichtiger Grund, warum das Unternehmen einige seiner viel größeren Konkurrenten fast übertrifft.

10. CannTrust Holdings: > 100.000 Kilo

Das Managementteam von CannTrust Holdings (WKN:A1H92VTST) ist nach wie vor fest davon überzeugt, dass die jährliche Spitzenproduktion 100.000 Kilo übersteigen wird, obwohl das Unternehmen mit der Anlage Niagara aktuell aufgrund von Genehmigungsproblemen hinterherhängt. Die bereits fertiggestellte Anlage in Vaughan und die derzeit 450.000 Quadratfuß große Niagara-Anlage, die beide auf den Anbau von hydroponischem Cannabis ausgerichtet sind, dürften in der Spitze 50.000 Kilo pro Jahr bringen. Der 390.000 Quadratfuß große Anbau in Niagara, zusammen mit möglichen zukünftigen Übernahmen, ist das, was CannTrust voraussichtlich über 100.000 Kilo bringen wird.

11. Emerald Health Therapeutics: > 100.000 Kilo

Schließlich scheint Emerald Health Therapeutics auf Kurs zu sein, um ebenfalls in den Bereich einer sechsstelligen Spitzenproduktion vorzustoßen. Der größte Teil davon stammt aus dem Joint Venture Pure Sunfarms mit Village Farms International, das auf einer Fläche von 1,03 Mio. Quadratfuß mindestens 75.000 Kilo produzieren wird. Emerald Health erwartet auch einen Schub durch die Übernahme von Agro-Biotech und die organischen Wachstumsprojekte in Vancouver.

Solange die Marihuana-Verkäufe schnell steigen, kannst du erwarten, dass diese Liste ziemlich variabel bleibt.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 20.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

