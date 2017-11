Mit der Übernahme von EK Design stärkt SEGULA Technologies seine Position als Top-Engineering-Unternehmen in Deutschland und etabliert sich in Österreich

Paris (ots/PRNewswire) -SEGULA Technologies (http://www.segulatechnologies.com/),weltweiter Engineering-Konzern, kündigt die Übernahme von EK Designan, einem deutschen Unternehmen mit Spezialisierung auf dieAutomobilbranche, Nutzfahrzeuge, Sonder- und Spezialfahrzeuge, dasdort den gesamten Entwicklungsprozess, von der Konzeption bis hin zurSerienfertigung übernimmt.Lediglich einige Monate nach der Übernahme von Technicon Design imBereich Automobil-Design zeugt diese Transaktion erneut von demstarken Wachstum von Segula Technologies, für das mittlerweile 11.000Mitarbeiter in 26 Ländern tätig sind."Für Segula Technologies, dessen Kerntätigkeit schon immerAutomotiv- und Nutzfahrzeugentwicklung war, zeugt diese Transaktionvon dem Willen, sich langfristig in der deutschen Automobilbranche zuetablieren. Unser Konzern verfügt nun über alle Grundlagen, um sichals bevorzugter Partner in der Branche durchzusetzen: stärkereFähigkeiten im gesamten Produktentwicklungsprozess, eine erweitertePräsenz vor Ort sowie eine bereits von zahlreichen Akteuren derBranche weltweit anerkannte Reaktionsfähigkeit.", erklärte LaurentGermain, Leiter der Internationalen Abteilung von SegulaTechnologies."Mit dieser Zusammenschluss wollen wir die langjährigen undvertrauensvollen Beziehungen mit EK Design Kunden weiter und mitMehrwert aufbauen. Das EK Design Portfolio wird nicht nur um neuenKompetenzen erweitert, sondern wir können nun auch durch dieglobale Präsenz von Segula Technologies dem bestehenden Trend zurInternationalisierung der Projekte Rechnung tragen", erklärteJean-Bernard Faivre, neuer General Direktor für Deutschland undÖsterreich, Segula Technologies.Das Know-how der 400 Mitarbeiter von EK Design und ihre fast 25jährige Expertise in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Motor, Antrieb,Elektrik und Elektronik, Licht und Sicht sowie Interieur undExterieur bietet starkes Wachstumspotenzial für zusätzlicheinternationale Premium Projekte.Segula Technologies verfügt nun über das Know-how von 550Mitarbeitern in Deutschland und Österreich und möchte dieses Wachstumin den kommenden Monaten fortführen.Über Details und Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigenvereinbart.Über SEGULA TechnologiesSEGULA Technologies ist ein internationaler Engineering-Konzern,der die Wettbewerbsfähigkeit aller wichtigen Industriebranchen -Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie, Eisenbahn, Schifffahrt,Pharmazie und Petrochemie - unterstützt. Mit ihren 100Niederlassungen in 26 Ländern ist die Gruppe mit 11.000 kompetentenBeschäftigten stets in direktem Kontakt mit ihren Kunden. Als Firma,deren strategischer Schwerpunkt auf dem Bereich Innovation liegt,realisiert SEGULA Technologies umfangreiche Projekte, die von derKonzeption bis zur industriellen Anwendung und Produktion reichen.Weitere Informationen unter http://www.segulatechnologies.com.Folgen Sie SEGULA Technologies auf Twitter(https://twitter.com/segula_group), Facebook(https://fr-fr.facebook.com/SEGULATechnologies) und LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/segula-technologies).Pressekontakt:SEGULA TechnologiesCaroline.ponsikhider@segula.fr+33 (0)1 41 39 45 23 / +33 (0)6 10 42 22 78Original-Content von: Segula Technologies, übermittelt durch news aktuell