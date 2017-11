Übernahme von Air Berlin: Frist für Lufthansa-Zugeständnisse läuft ab

FRANKFURT/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kartellpoker um die Überreste von Air Berlin läuft in der Nacht zum Freitag die Zeit für Zugeständnisse der Lufthansa ab.



Bis Mitternacht kann der Dax -Konzern noch bei der EU-Kommission Vorschläge einreichen, wie nach der geplanten Übernahme von großen Teilen der Air Berlin eine mögliche marktbeherrschende Stellung verhindert werden könnte. Die Kommission muss eine erste vorläufige Entscheidung bis zum 7. Dezember fällen, kann aber auch eine vertiefte Prüfung des Übernahmeantrags verfügen.

In den vergangenen Tagen hatte es in Brüssel intensive Gespräche gegeben, bei denen deutlich wurde, dass die Kommission insbesondere die Übernahme des nicht insolventen Ferienfliegers Niki kritisch sieht. Nach dem Thomas-Cook-Konzern hat nach Informationen der "Bild am Sonntag" nun auch der britisch-spanische IAG -Konzern (British Airways, Iberia) sein erneutes Interesse an der einst vom Rennfahrer Niki Lauda gegründeten Gesellschaft bekundet. Die beiden Unternehmen waren in dem deutschen Insolvenzverfahren um Air Berlin mit ihren Angeboten nicht durchgedrungen./ceb/DP/jha