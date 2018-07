Mit der Übernahme von Activetech erweitert SEGULA Technologies erneut sein Gesamtangebot für Automobilzulieferer

Paris (ots/PRNewswire) -SEGULA Technologies (http://www.segulatechnologies.com), der starkexpandierende, internationale Engineering-Konzern, kündigt zumheutigen Tage die Übernahme von Activetech an, einem in derKunststofftechnik tätigen Unternehmen aus Frankreich.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/679987/Segula_Technologies_Logo.jpgDer Hauptgeschäftsbereich der Firma dreht sich in erster Linie umdie Entwicklung von Innenausstattung (Armaturenbretter,Türverkleidungen, Mittelkonsolen, Gehäusekomponenten für Autositzeusw.) und Kraftstoffanlagen, das Entwerfen von Kfz-Teilen (auch mit3D-Druck) und die Produktion in Form von Prototypen.Activetech ist außerdem in den Branchen Luft- und Raumfahrt,Elektrogeräte und Verbundene Objekte aktiv und verfügt überNiederlassungen in Caen, Lille, Lyon (Frankreich) und Casablanca(Marokko). Das Unternehmen beschäftigt 84 Mitarbeiter.Franck Vigot, Vorsitzender der Automobilabteilung von SEGULATechnologies, äußerte sich wie folgt: "Das Know-how von Activetechgepaart mit unserem Wissen im Bereich Kunststofftechnik steht fürunserer Bestreben, unsere Position als Top-Engineering-Unternehmenbei den Zulieferern auszubauen. Wir möchten sie unterstützen undnutzen dazu unsere bewährte Kompetenz in der Entwicklung einesProdukts von A bis Z sowie in der Koordination komplexer,schlüsselfertiger Projekte weltweit.""Die Expertise von Activetech wird innerhalb unserer dynamischenGeschäftssparte Automobil ganz neu zur Geltung kommen und langfristigzum Erfolg beitragen", fügte Franck Vigot hinzu.Der rasant wachsende Konzern verfolgt momentan eine aktiveExpansionsstrategie. Das Jahr 2017 bot im Sektor Fahrzeugtechnik eineGelegenheit für SEGULA Technologies, seine Präsenz in den USA, inChina, Schweden, Deutschland und in Österreich verstärken.Die Gruppe wurde von Arka Finance für diese Akquisition begleitet.Über Segula TechnologiesSEGULA Technologies ist ein weltweit tätigerEngineering-Dienstleister, der zur Steigerung derWettbewerbsfähigkeit in allen wichtigen Industriezweigen beiträgt:Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie, Schienenverkehr,Marine, Pharmazie und Petrochemie.Die Gruppe ist in 28 Ländern und mit 140 Niederlassungen weltweittätig und pflegt dank der Kompetenz ihrer 11.000 Mitarbeiter engeKundenbeziehungen. Als führender Engineering-Spezialist, derInnovation in den Mittelpunkt seiner Strategie stellt, führt SEGULATechnologies Großprojekte durch, die von Design und Studien bis hinzur Produktion reichen.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.segulatechnologies.comFolgen Sie SEGULA Technologies auf Twitter(https://twitter.com/segula_group), Facebook(https://fr-fr.facebook.com/SEGULATechnologies) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQENOpRkHYeurAAAAWSztGdwpGTgnFel0pDJZv7JRAcdsdRrf6E63hx0h6sRp5Bcx4i-KUwc2ep-54Z60YX9IikLQvthJuwx3x76B5kdn7XSD0sfazvZT1pUYB0fcfDiOxoLZhs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsegula-technologies)Pressekontakt:Pressekontakt - Caroline Ponsi Khider - Communications DirectorCaroline.ponsikhider@segula.fr+33-(0)-1-41-39-45-23Original-Content von: Segula Technologies, übermittelt durch news aktuell