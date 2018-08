Übernahme von 40 Presse-Shops: Unternehmensgruppe Dr. Eckert expandiert mit neuem Partnerschaftsmodell

Berlin (ots) - Die Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH übernimmtheute, am 1. August 2018, die PWV Presse Shops GmbH vom bisherigenEigentümer und Geschäftsführer Jörg Weigelt. Die PWV Presse ShopsGmbH mit Sitz in Berlin besteht seit 1998 und betreibt bundesweit einFranchise-System im Presse- und Tabakwaren-Einzelhandel, zu demaktuell 40 Standorte gehören. Damit wächst das Gesamtfilialnetz derUnternehmensgruppe auf rund 300 Standorte.Torsten Löffler, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe: "Wirfreuen uns, dieses kleine, aber gesunde Unternehmen zu übernehmen,mit dem wir unser traditionelles Geschäftsfeld um ein neuesPartnerschaftsmodell erweitern können. Unsere Marktposition wirddurch gesundes Umsatzwachstum gestärkt werden. Unsere zentralenStrukturen, unser Know-how und unsere regionale Aufstellung passenhervorragend zu den Erfordernissen der 40 PWV-Geschäfte. Dazu kommtunsere gute Erfahrung mit unserem bereits gut eingeführtenPartnerschaftsmodell BOX."Der Übernahme gingen lange, aber auch vertrauensvolle Gesprächevoraus, berichtet Thomas Hierholz, Geschäftsleiter Verkauf undExpansion: "Dabei ging es Jörg Weigelt insbesondere darum, einverlässliches Unternehmen zu finden, das Kontinuität und Fairness fürseine Franchise-Partner gewährleistet. Ein schöner Erfolg, der unsereMarktposition stärkt und unser Portfolio erweitert." Die PWV PresseShops GmbH wird als selbstständige Gesellschaft Teil derUnter-nehmensgruppe Dr. Eckert GmbH werden. Die Geschäftsführungübernehmen Torsten Löffler und Thomas Hierholz gemeinsam. DiePresse-, Tabak- und Lotto-/ Toto-Shops der PWV befinden sichhauptsächlich in hochfrequenten Lagen in Einkaufs-Zentren undVorkassenzonen etablierter SB-Warenhäusern vorwiegend inOstdeutschland und haben Verkaufsflächen von 25 bis 70 Quadratmetern.Die Unternehmensgruppe Dr. Eckert betreibt mehr als 200eigengeführte Geschäfte in den Bereichen Presse, Buch, Tabak undConvenience: Bahnhofsbuchhandlungen der Marke Ludwig,Pressefachgeschäfte der Marke Eckert, Tabakwarenfach-geschäfte derMarke Barbarino sowie Convenience Stores unter den Labels Adam's,ON!Express und ServiceStore DB. Die Unternehmensgruppe beschäftigtderzeit rund 1500 Mitarbeiter.Pressekontakt:"der pressearbeiter", Hansgert EschweilerMobil: 0172 / 851 01 04; E-Mail: eschweiler@presse-arbeiter.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH, übermittelt durch news aktuell