Übernahme auf dem US-Asphaltmarkt: Ergon schluckt Blueknight

In den USA bahnt sich eine Übernahme zwischen dem in Familienbesitz befindlichen Mischkonzern Ergon, Inc. und dem Betreiber des größten unabhängigen Asphaltterminal-Netzwerks Blueknight Energy Partners, L.P. an.Nachdem Ergon bereits im Oktober 2021 ein Übernahmeangebot für Blueknight unterbreitet hat, haben sich beide Unternehmen am vergangenen Freitag auf eine Übernahmevereinbarung geeinigt.Danach wird eine Tochtergesellschaft von Ergon alle ausstehenden Stamm- und Vorzugsaktien von… Hier weiterlesen