Nach Übernahme Umsatzplus bei früheren Kaiser`s-Tengelmann-Filialen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Umsätze der früheren Filialen von Kaiser`s Tengelmann legen nach der Übernahme durch Edeka und Rewe stark zu. "Der Umsatz wächst in den umgeflaggten Märkten zweistellig", sagte Edeka-Vorstandschef Markus Mosa der "Bild am Sonntag". "Wir investieren parallel zu unserem bestehenden Geschäft rund 100 Millionen Euro in die Modernisierung der übernommenen Märkte."

Rewe teilte auf BamS-Anfrage mit: "Wir sind mit der Umsatzentwicklung sehr zufrieden." Edeka wollte Kaiser`s zunächst komplett übernehmen, doch Rewe erzwang mit erfolgreichen juristischen Schritten eine Aufteilung. Im Dezember gab es die Einigung, im Januar begann die Umstellung. 60 von Edeka übernommene Filialen in Berlin-Brandenburg sind bereits komplett auf Edeka umgeflaggt, in Südbayern sollen alle 174 Märkte bis Ende September umgestellt sein. Den größten Rückstand hat bislang die Region Rhein-Ruhr, wo erst acht Filialen umgestellt sind und 40 noch das alte Kaiser`s-Emblem tragen. Rewe hat 64 Kaiser`s-Filialen übernommen, 60 davon in Berlin. Die Zentrale in Köln teilt mit: "Alle Märkte sind seit 1. April umgestellt, alle Mitarbeiter wurden übernommen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur