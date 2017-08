Übernahme mit Schluckbeschwerden / WWF warnt vor Folgen des Monsanto-Bayer-Deals.

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Berlin/Brüssel (ots) - Die EU-Kommission hat am Dienstag eine"vertiefte Prüfung" der geplanten Übernahme von Monsanto durch Bayerangekündigt. In einer ersten Stellungnahme begrüßte Jörg-AndreasKrüger, Mitglieder der Geschäftsleitung beim WWF Deutschland, dieEntscheidung der europäischen Wettbewerbshüter und mahnte zurWachsamkeit:"Es ist gut, dass Bayer den US-Saatgut- und HerbizidspezialistenMonsanto nicht einfach schlucken darf. Die angekündigte, sogenanntevertiefte Prüfung stimmt uns vorsichtig optimistisch, dass die EU imlaufenden Jahr nicht auch noch eine dritte Elefantenhochzeit imAgrar-Sektor durchwinkt. Es kann nicht sein, dass Agrarchemiegigantendie Äcker der Welt unter sich aufteilen und quasi im Alleingangentscheiden, was Landwirte anbauen und Verbraucher essen müssen. Mitder Großfusion von Dow und Dupont im März und der Übernahme vonSyngenta durch Chem China im April wurde eine besorgniserregendeMachtkonzentration im Agrar-Business eingeleitet. Das ist eingefährlicher Trend. Wenn Bundesregierung und EU wirklich einenachhaltige und gerechte Landwirtschaft im Sinne der SustainableDevelopment Goals (SDG) wollen, müssen sie diesen Deal stoppen.Bei einer der entscheidenden Zukunftsfragen, der globalenErnährungssicherheit, darf sich nicht zu viel Marktmacht beieinzelnen Unternehmen ballen. Es entstehen unkontrollierbareGiganten, die ihre Vormachtstellung bereits in der Vergangenheit oftzulasten von Kleinbauern und Umwelt ausgespielt haben. Und das,obwohl die Bevölkerung in den meisten Ländern bei ihrer Versorgungmit Lebensmittel auf Kleinbauern angewiesen ist.Die Übernahme von Monsanto durch Bayer würde die weltweiteAbhängigkeit der Landwirte von multinationalen Konzernen verstärken,den Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut und gefährlichenChemikalien befördern und der Ausbreitung umweltschädlicherMonokulturen Vorschub leisten. Verlierer wären die Kleinbauern unddie Umwelt sein. Mit gentechnisch verändertem Saatgut und Agrarchemieist ein weiterer Rückgang von Biodiversität vorprogrammiert."Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureRoland GramlingPressestelleTelefon: 030-311 777 425E-Mail: Roland.Gramling@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell