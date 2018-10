Übernahme der Hartmann GmbH: Equistones Group of Butchers kauft deutschen Fleischwaren-Produzenten

München/Tilburg/Warendorf-Milte (ots) - EquistonesPortfolio-Unternehmen Group of Butchers übernimmt die Hartmann GmbH,einen führenden deutschen Hersteller von Frikadellen undHackfleisch-Produkten. Die Übernahme von Hartmann durch die Group ofButchers ist der erste Schritt der niederländischen Gruppe in dendeutschen Markt. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen seinemarktführende Position in der handwerklichen Herstellung vonFleischwaren und erweitert sein Angebot insbesondere um eine Reihetraditionell gebratener Hackfleischprodukte. Über die Details derTransaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Zukaufsteht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigenKartellbehörden. Equistone hatte im Januar 2017 die Mehrheitsanteilean der Group of Butchers erworben.Die Hartmann GmbH wurde im Jahr 1984 im nordrhein-westfälischenWarendorf-Milte gegründet, wo sich auch heute noch der einzigeProduktions- und Verwaltungsstandort des Unternehmens befindet. Aufinsgesamt ca. 4.000 m² stellt Hartmann dort sein gesamtesFleischartikel-Sortiment her, wie etwa Frikadellen, Patties,Schnitzel und Koteletts in unterschiedlichen Grammaturen undVerpackungen, und deckt damit sowohl das gehobene als auch daspreissensible Segment ab. Hartmann ist insbesondere als Lohnproduzentfür namhafte nationale und internationale Handels- undGroßverbraucherkunden tätig. Das Unternehmen zeichnet sich durch hoheQualitätsstandards sowie nachhaltige und langjährige Kunden- undVertriebsbeziehungen vor allem in Deutschland aus.Remko Rosman, CEO der Group of Butchers, erklärt: "UnserVertriebsschwerpunkt liegt derzeit in Holland und Belgien. Mit derÜbernahme der Hartmann GmbH erhalten wir Zugang zum für uns wichtigenund außerordentlich interessanten deutschen Markt. Außerdem ergänzenwir unser Angebot vor allem um ausgezeichnete Hackfleischprodukte,die wir unseren bestehenden Kunden anbieten können. Gemeinsam mit demManagement und der motivierten Belegschaft der Hartmann GmbH werdenwir nun gemeinsame Kunden- und Marktpotentiale definieren und heben.Dabei möchten wir in allen Preissegmenten und Vertriebsregionenunseren Wachstumskurs fortsetzen und die hohe Zufriedenheit unsererKunden weiter steigern."Verkäufer der Anteile sind die die drei Geschwister MartinaBeuker, Christian Hartmann und Maike Hartmann. Sie kommentieren:"Unser Familienunternehmen wird Teil des starken Teams der Group ofButchers. Die Bündelung der Kräfte garantiert die Kontinuität derHartmann GmbH, des Standortes mit all seinen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern sowie unseres hochwertigen Angebots. Auch als Teil derGroup of Butchers werden wir weiterhin daran arbeiten, traditionelleund innovative Fleischwaren und Hackfleischprodukte in bewährterQualität herzustellen und zu vertreiben.""Mit unserem Einstieg bei der Group of Butchers zielten wirdarauf, dem Unternehmen Potenziale für die weitere Expansion zuerschließen - durch organisches Wachstum und strategische Zukäufe.Mit der Integration der Hartmann GmbH ist der Group of Butchers derwichtige Schritt in den deutschen Markt geglückt. Die dynamischeEntwicklung der Gruppe begleiten wir auch weiterhin gerne", sagtEquistone-Partner Dr. Marc Arens, der bei dem europäischenEigenkapitalinvestor gemeinsam mit Maximilian Göppert für dasUnternehmen zuständig ist.Über die Group of ButchersGroup of Butchers wurde 1997 von Nick Visser und Wilbert Wolfsgegründet und liefert hochwertige Fleischwaren und Fleischprodukte anden Einzelhandel sowie den Out-of-home-Markt in den Benelux-Staaten.Die Gruppe produziert täglich frische, handwerklich hergestellteFleischwaren und -produkte von höchster Qualität. Das beginnt mit derVerwendung qualitativer Rohstoffe und setzt sich mit der Zubereitungfort. Die Zubereitung ist es, die die Produkte von Group of Butchersso einzigartig macht. Die Spezialisten der Group of Butchers verfügenüber langjährige Erfahrung beim Räuchern, Grillen, Kochen, Backen undBraten von Fleisch und sind Experten für Mischen, Würzen, Trocknenund Reifen. Durch die zielgerichtete Übernahme niederländischer,belgischer und deutscher Familienunternehmen weitet die Group ofButchers ihr Angebot stetig aus. Derzeit befinden sich unter anderemfolgende Produktgruppen im Sortiment: Wurst, exklusiveRindfleischwaren, Fleischklopse und -bällchen, Aufstriche, diverseKochschinkensorten, Rotisserie und gegrillte Fleischwaren.Über die Hartmann GmbHSitz der Hartmann GmbH ist das nordrhein-westfälischeWarendorf-Milte. Die Eltern der derzeitigen Geschäftsführer haben1984 mit der traditionellen Produktion und Zubereitung vonHackfleischprodukten begonnen. Aufgrund der hohen Qualität dieserProdukte beliefert man mittlerweile eine Kundschaft in ganzDeutschland sowie einige europäische Länder. Die Produkte derHartmann GmbH sind auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kundenausgerichtet - eines haben sie jedoch alle gemeinsam - die Auswahlder richtigen Zutaten in Kombination mit dem handwerklichemBratprozess machen sie so unverwechselbar.Über Equistone Partners EuropeEquistone Partners Europe ist einer der führenden europäischenEigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz,Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem anetablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswertzwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapitalin mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständischeBuy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen inDeutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Equistoneinvestiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit2,8 Mrd. Euro am Hardcap geschlossen wurde.Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.dePressekontakt:IWK GmbHCommunication. PartnerDr. Reinhard Saller+49. 89. 2000 30-30equistone@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Equistone Partners Europe, übermittelt durch news aktuell