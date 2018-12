Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) -Film "Hotelgeschichten - Luxus, Schweiß und Extrawünsche" amDienstag, 1. Januar 2019, 16 bis 16.45 Uhr, SWR FernsehenHotels sind Orte, die Menschen in eine Traumwelt entführen und siemit kostbaren Interieurs, kulinarischen Köstlichkeiten,Wellness-Tempeln oder purer Freundlichkeit verzaubern möchten. SWRModeratorin Annette Krause sucht nach interessanten Hotelgeschichtenund führt hinter die Kulissen des Wald- und SchlosshotelsFriedrichsruh im Hohenloher Land, des V8 Hotels in Böblingen und desHelvetia in Lindau. "Hotelgeschichten - Luxus, Schweiß undExtrawünsche" am Dienstag, 1. Januar 2019, 16 bis 16.45 Uhr, SWRFernsehen.Hotelmacher erzählen aus ihrem AlltagDie einen - die Gäste - verbringen hier ihren Urlaub oder treffenGeschäftspartner, wollen vor dem Alltagstrott fliehen oder purenLuxus genießen. Die anderen - die Hotelmacher - setzen alles daran,die Gäste zufriedenzustellen und deren Wünsche zu erfüllen. AnnetteKrause unterhält sich mit Hoteldirektoren, Barkeepern oderConcierges, mit Küchenchefs, Rezeptionisten oder Servicekräften. Mitden Menschen also, die den Betrieb am Leben halten. Dabei zeigt sieden Zuschauern Orte, die für Gäste niemals sichtbar werden. Sieerfährt am eigenen Leib, was es heißt, eine Servicekraft zu sein. Wielange dauert es, ein Zimmer auf Vordermann zu bringen, was sind dieHerausforderungen eines Barmanns, was die Nöte eines Rezeptionisten?Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe im Hohenloher LandDrei Hotels hat sich Annette Krause ausgesucht. Das Wald- undSchlosshotel Friedrichsruhe ist ein 5-Sterne-Traditionshaus imHohenloher Land. Hier plaudert sie mit dem Hoteldirektor überExtrawünsche prominenter Gäste. Sie lernt, wie anspruchsvoll der Jobdes Zimmermädchens oder der Servicekraft im Restaurant ist.Hotel V8 in BöblingenDas V8 Hotel in Böblingen ist ein Eldorado für Autofans. Die Gästeschlafen hier im Porsche, Käfer oder Jaguar. In der Hotelhalleglänzen die Oldtimer. Annette muss den Akkuschrauber in die Handnehmen und Servicemöbel verschönern.Helvetia in LindauIm Hotel Helvetia in Lindau können die Gäste nicht nur in Zimmernübernachten, sondern auch auf individuell ausgestatteten Yachten.Annette geht dem Skipper zur Hand, hisst die Segel und weiß am Ende,was es heißt, das Schiff klarzumachen.Informationen zum Programm unter www.SWR.de.Fotos über ARD-Foto.deOnline first: Die Sendung ist am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhr inder Mediathek unter www.SWRmediathek.de zu sehen.Pressekontakt:Katja Matschinski, Tel. 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell