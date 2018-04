Nürnberg (ots) - Übergewichtige Patienten stellen denAnästhesisten während einer Narkose und bei Behandlungen auf derIntensivstation vor besondere Herausforderungen. Über dieses Phänomendiskutieren Narkoseärzte, Intensivmediziner, Notfallmediziner undandere Interessierte neben einer Vielzahl anderer Themen auf dem"Deutschen Anästhesie Congress" (DAC), der heute in Nürnberg zu Endegeht."Wir müssen damit rechnen, dass wir in den nächsten Jahrendeutlich mehr übergewichtige Patienten in den Krankenhäusern zuOperationen und auf den Intensivstationen haben werden", beschreibtProfessor Dr. med. Martin Welte, Kongresspräsident des DAC in diesemJahr, die Entwicklung. Welcher zusätzliche Aufwand und welcheSchwierigkeiten sich durch das Übergewicht bei der Behandlung einesPatienten ergeben, hänge dabei von der Ausprägung des Übergewichtes,der Adipositas, ab. Professor Welte erklärt: Bei einemBody-Mass-Index von 30 bis 35 bestehe kein erhöhtes Risiko für eineNarkose. Ab einem Index von 40 müsse aber schon vermehrt mitKomplikationen gerechnet werden. Welte nennt hier vor allemHerausforderungen bei der Beatmung in der Narkose und beim Aufwachennach der Operation, wenn die Patienten noch nicht wach genug und dieNarkosemedikamente noch nicht abgebaut sind und eine verstärkteÜberwachung der Atmung notwendig wird. Außerdem erfordernübergewichtige Patienten auch stabilere Operationstische und mehrPersonal, um die Operierten und Erkrankten anheben zu können: "Diesist auch ein logistisches Problem".Bedeutende Schnittstelle zwischen Forschung und Klinik"Wissen leben": Mit diesem Motto ist der DAC 2018 überschrieben:"Wir müssen etwas wissen, und dies dann sinnvoll in der Praxis leben,das heißt umsetzen", erklärt Professor Dr. med. Bernhard Zwissler,Präsident der "Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie undIntensivmedizin" (DGAI) den Leitsatz. Der Kongress in Nürnberg seisehr bedeutsam als Schnittstelle zwischen Forschung und Klinik, umneues, theoretisches Wissen in die Praxis zu übertragen und denPatienten zugutekommen zu lassen. Hier geht es um alle vierTeilbereiche der Anästhesie gleichermaßen: Um Narkosen,Intensivmedizin, Notfallmedizin und die Schmerztherapie mit derPalliativmedizin als benachbartes Fach. Dabei präsentiert sich derAnästhesiekongress 2018 in einem neuen Gewand: Ärzte, Pflegekräfteund andere Besucher sollen sich auf der Tagung noch besserzurechtfinden und die Vorträge noch stärker für ihre praktischeArbeit verwenden können.Verwirrtheit nach Narkose als Herausforderung und GefahrIm Bereich der Intensivmedizin ist für die Anästhesisten dieVermeidung von Durchgangssyndromen, von Delir, inzwischen eine großeAufgabe. Auch darüber wird auf dem DAC in Nürnberg beraten. Eshandelt sich dabei um einen vorübergehenden Verwirrtheitszustand zumBeispiel nach einer Hüft- oder einer Herzoperation: Die Patientensind sehr unruhig, können von Schwestern und Ärzten auf derIntensivstation kaum geführt werden, erkennen ihre Umgebung und ihreAngehörigen tagelang nicht mehr und laufen auch Gefahr, sich selbstzu gefährden. Professor Welte sagt, dass auch diese Fälle im Zuge desdemographischen Wandels in Zukunft zahlreicher werden: Es gelte,gefährdete Patienten schon frühzeitig zu erkennen und, dassPflegepersonal und Ärzte bei der Versorgung der Menschen nachabgestimmten Konzepten Hand in Hand arbeiten."Cannabinoide als neue Schmerzwunderdroge?"Auf dem Kongress ebenfalls auf großes Interesse stößt ein Berichtüber Erfahrungen bei der medizinischen Anwendung von Cannabis:"Können Cannabinoide als neue ,Schmerzwunderdroge' bezeichnetwerden?", lautet die Frage. Seit mehr als einem Jahr könnenSchwerkranke in Deutschland Cannabis auf Rezept bekommen. Unter denSchmerztherapeuten wird außerdem diskutiert, ob der aus den USAbekannte Missbrauch starker Schmerzmittel, der Opioide, auchhierzulande zu einem größeren Problem werden könnte?Telemedizin bringt Notarzt-Wissen überall hinEinen weiteren Schwerpunkt auf dem DAC stellt die Notfallmedizindar. Die Notärzte, die mit dem Notarztwagen oder demRettungshubschrauber zu Notfällen und Unfällen gerufen werden, sindin Deutschland in den meisten Fällen Anästhesisten. Ihre Arbeit wirdin den kommenden Jahren zunehmend durch Telemedizin unterstützt:"Darauf können wir nicht verzichten", macht Kongresspräsident Weltedeutlich. Angesichts von Fachkräftemangel - auch im Rettungsdienst -und dem Auftrag, eine wohnortnahe Notfallversorgung zu gewährleisten,sei die Telemedizin zunehmend bedeutsam: Rettungsdienstkräfte könnensich im Einsatz per Mobiltelefon und Datenübertragung an einenNotarzt in einer Zentrale wenden, der sie dann unterstützt, bis dermobile Notarzt helfen kann. Solche Systeme stehen inzwischen unteranderem in der Region Aachen und im Landkreis Vorpommern-Greifswaldzur Verfügung.Und so bildet der "Deutsche Anästhesie Congress" wieder dasgesamte breite Spektrum der Anästhesie mit ihren Teilbereichen ab.Weit über 200 Veranstaltungen standen an den drei Tagen auf demProgramm: Vorträge, Präsentationen und Workshops. Auf einemPflegekongress wurden Vorträge speziell für Schwestern und Pflegeraus Anästhesie und Intensivmedizin angeboten. Erstmals hatten dieBesucher durch die neuen Programminstrumente "Themennavigator" und"Themenpfad" die Möglichkeit, eine Auswahl an Veranstaltungen nachpersönlichen Interessen zusammenzustellen und nichts zu verpassen.Mehr als 3000 Teilnehmer waren in Nürnberg mit dabei.Abdruck kostenfrei!Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V.(DGAI)Dr. med. 