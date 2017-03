Übergewicht vermeiden - Krebs aktiv vorbeugen! / Tag der gesunden Ernährung: Deutsche Krebshilfe gibt Tipps

Bonn (ots) - Der 7. März ist der "Tag der gesunden Ernährung". DieDeutsche Krebshilfe weist aus diesem Anlass auf die Gefahr vonÜbergewicht hin, denn: Die Anzahl der Menschen in Deutschland, diemit einem zu hohen Körpergewicht kämpfen, ist hoch. Mehr als dieHälfte aller Erwachsenen und etwa 15 Prozent der Kinder undJugendlichen gelten als übergewichtig oder fettleibig. "Übergewichtmacht nicht nur krank, es steigert auch das Risiko für mindestens 13Krebsarten", betont Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender derDeutschen Krebshilfe. "Wer sich ausgewogen ernährt und regelmäßigbewegt, tut daher viel für sein Körpergewicht, seine Gesundheit undbeugt dem Entstehen von Krebs vor."Chips, Nussnugatcreme, Süßigkeiten, Pommes, Pizza und Co.,zuckerhaltige Limonaden sowie alkoholische Getränke - sie alle habenetwas gemeinsam: es handelt sich um beliebte, kalorienreicheLebensmittel und Getränke, die überall verfügbar und preiswert zuerwerben sind. Zusammen mit einer weit verbreiteten Abnahmekörperlicher Aktivität gehört dies zu den Ursachen, warum dieDeutschen zu den dicksten Europäern gehören.Nach Aussage des neuen Ernährungsberichts der DeutschenGesellschaft für Ernährung (DGE) sind die Bundesbürger so schwer wienie zuvor: 59 Prozent der Männer und 37 Prozent aller Frauen bringenzu viele Kilos auf die Waage. Bei Kindern und Jugendlichen gilt jedessechste Schulkind als übergewichtig.Übergewicht schränkt nicht nur die Lebensqualität ein, es schadetauch der Gesundheit auf vielfältige Weise. So werden beispielsweiseder sogenannte "Altersdiabetes" und Bluthochdruck heute bereits beiadipösen Jugendlichen diagnostiziert. Starkes Übergewicht führt zudemzu weiteren Stoffwechselveränderungen, die krebserregend seinkönnen. So geben stark vergrößerte Fettzellen Entzündungsstoffe insBlut ab und bewirken so einen Zustand chronischer Entzündung imKörper, der als krebsfördernd gilt.Bestimmte Krebsarten werden nachweislich durch Übergewichtbegünstigt. Dazu gehören Tumore des Darms, der Speiseröhre, derLeber, der Bauchspeicheldrüse, der Gallenblase, der Eierstöcke, desMageneingangs, der Schilddrüse, das Multiple Myelom, Meningenome -eine bestimmte Form von Hirntumoren, Nierenzellkrebs sowieGebärmutterkörperkrebs und Brustkrebs bei Frauen in und nach denWechseljahren. Für einige dieser Krebsarten gilt sogar eineDosis-Wirkungs-Beziehung: Je ausgeprägter die Fettleibigkeit, destohöher das Krebsrisiko. Experten gehen davon aus, dass Übergewicht undBewegungsmangel in Deutschland zukünftig zu den größtenKrebsrisikofaktoren zählen werden.Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 500.000 Menschen neu anKrebs, etwa 210.000 sterben daran. Krebs ist die Krankheit, vor derdie Deutschen am meisten Angst haben. Zu diesem Ergebnis kam kürzlicheine Studie der DAK-Gesundheit. "Krebs ist jedoch eine Krankheit,gegen die jeder Einzelne in einem gewissen Umfang durchaus etwas tunkann", sagt Nettekoven. Experten schätzen, dass etwa die Hälfte allerKrebserkrankungen durch einen gesunden Lebensstil vermieden werdenkönnte. Zu einem gesunden Lebensstil gehören: regelmäßiges bewegen,eine ausgewogene Ernährung, normales Körpergewicht, wenig Alkohol,vorsichtiges Sonnenbaden und ein rauchfreies Leben.Mehr Informationen zum Thema Ernährung und Bewegung findenInteressierte im Internet unter www.krebshilfe.de. Eine persönlicheund unabhängige Beratung bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdes Informations- und Beratungsdienstes der Deutschen KrebshilfeINFONETZ KREBS unter der kostenlosen Rufnummer 0800 / 80708877.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell