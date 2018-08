Übergewicht bei Kindern ernst nehmen

Baierbrunn (ots) - Überschüssige Kilos bei kleinen Kindern werdenExperten zufolge viel zu oft verharmlost. "Wenn eine Dreijährige dreiKilo zu viel wiegt, wird das häufig als Babyspeck abgetan, der vonalleine vergeht", sagt Dr. Susanna Wiegand, Leiterin derAdipositas-Ambulanz an der Charité Kinderklinik in Berlin, imApothekenmagazin "Baby und Familie". "Hochgerechnet auf eineErwachsene entspräche das 15 Kilo - das ist definitiv zu viel." Prof.Dr. Wieland Kiess, Leiter der Kinderklinik des UniversitätsklinikumsLeipzig, betont: "Babyspeck bei Kindern ist weder niedlich nochharmlos." Laut Studien bleibt ein hohes Körpergewicht in frühem Alteroft bestehen oder nimmt sogar zu. Und die zusätzlichen Kilos habenFolgen: "Übergewichtige Kleinkinder können sich häufig schlechterbewegen. Das hemmt sie in ihrer Entwicklung", sagt Wiegand. AuchGelenkschmerzen und hoher Blutdruck können schon beiKindergartenkindern auftreten und so spätere Stoffwechselstörungenfördern, zum Beispiel Diabetes.Eltern sollten Kinder laut Wieland aber auf keinen Fall auf Diätsetzen. "Es genügt, wenn sie das Gewicht halten. Sie wachsen ja noch.Dadurch reguliert sich ihr Gewicht sozusagen von alleine." Wichtigist, dass Eltern die Ursachen erforschen. Häufig lohnt sich ein Blickauf die Ernährung: Wiegand rät, mehrere Tage zu notieren, was dasKind isst und trinkt. Eltern sollten auch Gewohnheiten imFamilienalltag überdenken. "Es gibt oft keine festen Mahlzeiten mehr,viele dauersnacken", sagt Kiess. Doch der Körper braucht Pausen,damit sich der Blutzuckerspiegel reguliert. Zudem benötigen Kinderviel Bewegung: Dafür braucht es keine Sportkurse. Es geht vor allemdarum, im Alltag möglichst aktiv zu sein, etwa mit dem Laufrad zumEinkaufen zu fahren oder zu Fuß in den Kindergarten zu gehen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 8/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell