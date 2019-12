Hamburg (ots) -PresseeinladungMittwoch, 11. Dezember 2019, 16 Uhrim Landtag von Baden-Württemberg, Haus des Landtags,Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 StuttgartMitte September startete die Deutsche Wildtier Stiftung die weltweit erstegeröhrte Petition für Deutschland unter dem Motto: "Gebt dem Rothirsch EureStimme!" Jede abgegebene Stimme bedeutet eine Sekunde Röhren auf der Petition -rund 30.000 Hirsch-Freunde haben Deutschlands größtem freilebenden Säugetierihre Stimme geben. Die Petition wird am 11. Dezember Peter Hauk, Minister fürLändlichen Raum und Verbraucherschutz, vom Geschäftsführer der DeutschenWildtier Stiftung, Hilmar Freiherr von Münchhausen, überreicht. "Minister Haukkann sich fast 10 Stunden die Meinung der Hirsch-Freunde anhören, die diegeröhrte Petition unterschrieben haben."Worum geht es bei der Petition? In Baden-Württemberg darf Deutschlands größtesSäugetier nur in fünf gesetzlich ausgewiesenen Rotwildgebieten leben. "Das sindgerade vier Prozent der Landesfläche", kritisiert der Geschäftsführer derDeutschen Wildtier Stiftung. "Außerhalb dieser fünf voneinander isoliertenRotwildgebiete müssen die Tiere erschossen werden. Wir fordern mit der Petition,die Lebensräume für den Rothirsch in Baden-Württemberg auszuweiten."30.000 Stimmen sind der 1. Schritt - die geröhrte Petition geht weiterwww.HilfdemHirsch.orgHier röhrt der Hirsch: http://ots.de/a4xvR9Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/37587/4462494OTS: Deutsche Wildtier StiftungOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell