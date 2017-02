Überarbeitete Moped-Versicherung der Bayerischen: Fahrpraxis junger Fahrer wird belohnt

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische bringt eineüberarbeitete Moped-Versicherung mit besonderem Plus für junge Fahrerauf den Markt: Unfallfreie Versicherungsjahre als Mofa-, Moped- oderMotorrollerfahrer werden bei einem zukünftigen Kfz-Vertrag bei derBayerischen angerechnet.Autofahrer ohne Fahrpraxis zahlen in der Regel deutlich höhereBeiträge für ihre Kfz-Versicherung. Bei der Berechnung desVersicherungsbeitrages sind die schadenfrei gefahrenen Jahre desVersicherungsnehmers maßgeblich. Mit jedem unfallfreien Jahr erhöhtsich dann der Schadenfreiheitsrabatt und der Tarif wird günstiger."Mit der Moped-Versicherung der Bayerischen können Fahranfängervon Anfang an schadenfreie Jahre sammeln und diese später auf ihreKfz-Versicherung anrechnen lassen", sagt Martin Gräfer,Vorstandsvorsitzender der Komposit-Versicherungstochter derBayerischen. "Für mich als früherer leidenschaftlicher Mofa-Fahrerein klarer Mehrwert. Damit starten junge Menschen mit einerwesentlich günstigeren Einstufung ins Autofahrer-Leben."Die Moped-Police der Bayerischen ist bereits ab 4,13 Euromonatlich zu haben und gilt unter anderem auch für Roller, Mofas,Mokicks und Pedelecs. Die neuen schwarzen Kennzeichen starten ab 1.März 2017 und können unter http://t1p.de/mopedschilder-beantragenonline bestellt oder bei allen Vertriebspartnern der Bayerischendirekt abgeholt werden.Die Bayerische hat zudem ihre Motorrad-Police überarbeitet. DasKraftrad wird in risikorelevante Fahrzeugklassen eingeteilt. DieBeitragsberechnung erfolgt anhand spezifischer Leistungen, wasschwere Maschinen mit geringerer Leistung besonders günstig macht.Ein Vorteil für erfahrene Fahrer ist die Verlängerung desSchadenfreiheitsrabatt-Systems. Motorrad-Besitzer über 27 Jahreprofitieren von einem günstigen Tarif in der Kraft-Haftpflicht, derVollkasko- und der Teilkasko-Versicherung. Die Mitversicherung vonSchutzhelm und -kleidung des Fahrers sowie des Beifahrers bis 500Euro bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug oder bei einemWildunfall ist ein zusätzliches Plus der Police.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeJulia Rieger, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell