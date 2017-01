Über weiße Landschaften schweben: Österreichs internationale Ballonwoche in Zell am See-Kaprun - BILD

Zell am See-Kaprun erstrahlt zum dritten Mal im Licht derHeißluftballone bei den "balloonalps 2017 - The Alps CrossingEvent"Zell am See (ots) - Das spektakuläre Heißluftballon-Treffen"balloonalps - The Alps Crossing Event" findet von 11. bis 18.Februar 2017 zum dritten Mal in Zell am See-Kaprun statt. In hohenLüften bewegen sich über 30 Heißluftballone aus sieben Ländern amHimmel der Region. Neben der sportlichen Herausforderung für dieBallonfahrer wird ein spannendes Programm fürs interessierte Publikumgeboten. Bei dieser internationalen Winter-Ballonwoche gibt es dreiDisziplinen, welche zu meistern sind. Bei der Weitstreckenfahrt mitbis zu 100 Stundenkilometern und in einer Höhe von bis zu 6.000Metern kann es den Teilnehmern gelingen, über den Großglockner nachItalien zu fahren sowie die Alpen zu überqueren.Zudem steht ein sogenannter "Fly-In" am Zeller See auf demProgramm - eine schwierige Präzisionsaufgabe mit zielgenauer Landung.Ballonbegeisterte können dieses Highlight von der Elisabeth-Promenadeaus direkt verfolgen. Die dritte sportliche Herausforderung ist dieFuchsjagd, eine Art Verfolgungsrennen.Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprunfreut sich auf die internationale Ballonwoche: "Über die vergangenenJahrzehnte etablierte sich Zell am See-Kaprun bei Ballonfahrern alsHotspot für erfolgreiche Starts zu winterlichen Alpenüberquerungen.Für die Austragung der balloonalps ist Zell am See-Kaprun perfekt.Bei starkem Nordwind ist sogar eine Fahrt bis nach Venedig möglich".Zwtl.: Neu: mit dem Luftschiff über das Tal fliegenVon 12. bis 18. Februar 2017 gibt es die Möglichkeit mit einemLuftschiff über das Tal rund um Zell am See-Kaprun zu fliegen. Startist bei passendem Flugwetter um 9.00 Uhr am Flugplatz in Zell am See.Für alle ein Tipp, die nicht so hoch hinauf wollen. Buchungen unterinfo@ballon-sachsen.de oder +49 172 3430739.Zwtl.: Tägliche PublikumsfahrtenErwachsene und Kinder haben vom 11. bis 18. Februar 2017 dieMöglichkeit, an täglichen Passagierfahrten teilzunehmen. Wer selbsteinmal in einem der Körbe mitfahren möchte, der kann sich zu einemtraumhaften Ballonausflug unter 0043 3176 8801 oderticket@balloonalps.com anmelden. Der Treffpunkt ist bei passendemBallonwetter um 8.00 Uhr am Flugplatz in Zell am See.Zwtl.: Farbenspiel am Sternenhimmel: "Nacht der Ballone" alsHighlight in der BallonwocheAn zwei Abenden begeistert die "Nacht der Ballone" nach Einbruchder Dunkelheit mit einem farbenprächtigen Schauspiel. Hier können amMontag, den 13. Februar in Kaprun beim Lechnerberg sowie am Mittwoch,den 15. Februar in Zell am See bei der Talstation cityXpress Besucherund Einheimische einen bunten Nachthimmel voller Heißluftballonebewundern. Bei freiem Eintritt erleben die Zuseher ab 20.00 Uhr anbeiden Abenden ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit coolen Beats undheißen Getränken.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Zell am See-Kaprun TourismusMag. Marina LatiniTel. +43 6542 - 770welcome@zellamsee-kaprun.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2931/aom*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT***TPT0001 2017-01-26/07:30Original-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuell