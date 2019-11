Über eine Million EXIST-Gründungsförderung für vier Forschungsteams aus Hannover

Hannover (ots) - Verbesserter Plagiatsschutz, 3D-Druck für Bauteile,Früherkennung von Pflanzenkrankheiten und schnelle Fehleranalyse improduzierenden Gewerbe - erneut erhalten Ausgründungsvorhaben der LeibnizUniversität Hannover große Anschubfinanzierungen.Dreiste Fälschungen sorgen bei Herstellern in der EU jährlich fürEinnahmeausfälle von rund 60 Milliarden Euro, allein der deutsche Maschinenbauverliert durch Plagiate jährlich mehr als sieben Milliarden. MIP, ein Spin-offaus dem Produktionstechnischen Zentrum Hannover, startet mit rund 725.000 EuroEXIST-Förderung, um mit magnetischer Speichertechnik die Sicherheit vorRaubkopien deutlich zu erhöhen. Mathias Rechel, Piriya Taptimthong und LevSavkun haben mit ihrer Identifizierungsalternative für kleine Werkzeugaufnahmendie EXIST-Jury überzeugt. Seit dem 1. Oktober 2019 können die dreiwissenschaftlichen Mitarbeiter*innen für die nächsten 18 Monate - vorbehaltlicheiner Zwischenevaluation nach neun Monaten - mithilfe der Fördermittel ihrenPrototypen zur Marktreife entwickeln. Bisher werden am Markt größere Werkzeugeper Chip gekennzeichnet und damit identifizierbar. Kleinere Werkzeugaufnahmensind für diese Lösung schlicht zu klein, die Aussparung für den Chip würdeStabilität und Rundlaufpräzision ruinieren. Die MIP-Lösung: Ein Magnetband, wiees auch auf Kreditkarten klebt.Auch High Performance Pellet Printing (HP3) vom Institut für Fertigungstechnikund Werkzeugmaschinen hat mit seinem innovativen Ansatz die EXIST-Jurybeeindruckt und erhält ein Jahr lang ein Gründerstipendium von 141.600 Euro.Dipl.-Ingenieur Lukas Groß, M. Sc. Tristan Hocke und Fachwirt IHK Magnus Rehlingwollen den 3D-Druck wirtschaftlich für die Anwendung in der Bauteilherstellungeinsetzen und damit auch die Serienfertigung erleichtern. Die additive Fertigungüber 3D-Druck bietet hohes Potenzial im Bereich der ressourceneffizientenHerstellung komplexer Bauteile, insbesondere bei teuren Werkstoffen und kleinenLosgrößen.Die HAIP Solutions GmbH, eine Ausgründung des Instituts für Physi-sche Geografieund Landschaftsökologie, erhält ein Jahr lang eine EXIST-Anschubfinanzierung voninsgesamt 135.000 Euro für ihren unternehmerischen Ansatz, Pflanzenkrankheitenbereits vor Ausbruch auf dem Acker zu erkennen. Die Gründer Michel Reifenrath,Johannes Busch, Tobias Kreklow und Milan Rädicker haben eine automatisierteTechnologie entwickelt, die mit speziellen Hyperspektralkameras und Drohnen diePflanzengesundheit direkt auf dem Feld erfasst. Aus der Drohnenperspektivelassen sich Problemzonen früher und zuverlässiger erfassen als durch Stichprobenam Feld. Damit können Landwirt*innen Dünger und Pflanzenschutzmittel präziseausbringen, ihre Erträge sichern, Kosten optimieren und die Umweltbelastungreduzieren.ROOCA, eine Ausgründung des Instituts für Mechatronische System der LeibnizUniversität Hannover, will die Analyse technischer Fehler in produzierendenUnternehmen deutlich schneller machen. Die Gründer*innen Mochtar Soltani, MahnazSaltani und Ali Soltani erhalten über ein Jahr die EXIST-Fördersumme von 140.400Euro. ROOCA hat eine intelligente Wissensplattform zur Unterstützung undBeschleunigung der Analyse technischer Fehler entwickelt, da diese bisher sehrzeit- und kostenaufwendig ist. Gründe hierfür sind unter anderem das Fehleneines effektiven Wissens- bzw. Erfahrungstransfers und zu geringe Ressourcen inQualitäts- und Reklamationsabteilungen.Alle Gründungsteams werden von starting business, dem gemeinsamenGründungsservice von Leibniz Universität Hannover und der hannoverimpuls GmbH,betreut. starting business unterstützt Studierende und wissenschaftlicheMitarbeiter*innen aller Fakultäten dabei, innovative Ideen in tragfähigeGeschäftsideen zu verwandeln. Durch die EXIST-Förderung vom Bundesministeriumfür Wirtschaft und Energie (BMWi) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) imRahmen eines Gründerstipendiums oder zum Forschungstransfer werden innovativetechnologieorientierte Gründungsvorhaben und wissensbasierte Dienstleistungengefördert.Pressekontakt:hannoverimpuls GmbHCornelia-Mercedes BödeckerVahrenwalder Straße 730165 HannoverTel. 0511 300 333-16Fax 0511 300 333-99Cornelia.Boedecker@hannoverimpuls.dewww.hannoverimpuls.deOriginal-Content von: hannoverimpuls GmbH, übermittelt durch news aktuell