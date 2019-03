Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -"So viel ist klar: Niemand möchte, dass dieser Film existiert." (ZeitOnline, 4. März 2019)Talk of World. "Leaving Neverland" ist die Dokumentation, über diegerade am intensivsten auf der gesamten Welt gesprochen wird.Journalisten, Wegbegleiter, Gegner und Fans von Michael Jacksondiskutieren über die Doku, in der die beiden Männer James Safechuck(40) und Wade Robson (36) erzählen, wie Michael Jackson sie alsKinder missbrauchte. "Er war einer der gütigsten, sanftesten,liebevollsten Menschen, die ich kannte", sagt Wade Robson in "LeavingNeverland" über sein ehemaliges Idol Michael Jackson. "Und er hatmich über sieben Jahre sexuell missbraucht." ProSieben zeigt "LeavingNeverland" am Samstag, 6. April 2019, in der Prime Time.ProSieben Chefredakteur Stefan Vaupel: "Über 'Leaving Neverland'spricht die Welt. Die Dokumentation und die Reaktionen darauf zeigen,wie breit das öffentliche Interesse an Michael Jackson und denAnklagen gegen ihn ist. Kindesmissbrauch ist eins der größtengesellschaftlichen Tabu-Themen unserer Zeit. Kirche, Künstler undandere haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder dasSchweigen ihrer Opfer erkauft. Deshalb zeigen wir 'Leaving Neverland'auf ProSieben."Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEEva GradlKommunikation/PR Unit Factual & SportsMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 (89) 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell